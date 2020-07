Jade et Joy : abandonnées par leur frère et soeur, elles souffrent énormément de cet éloignement !

Jade et Joy, les deux adolescentes de Laeticia et Johnny vivent très mal cette situation qui les empêche de voir leur frère et leur sœur.

Jade et Joy Hallyday, victimes d’une guerre d’héritage

« Après l’enterrement, David et Laura ont promis à mes filles de les protéger, d’être là pour elles, de les appeler à Noël, de venir nous voir en février à Los Angeles. Rien de tout cela ne s’est produit et on a fini, mes filles et moi, assignées par mes beaux-enfants ! Jade et Joy en souffrent aujourd’hui.

Elles réclament des nouvelles de leur frère et de leur sœur », affirmait Laeticia Hallyday en avril 2018. Après une longue bataille juridique autour de l’héritage du Taulier, Laeticia Hallyday a demandé une trêve à ses beaux-enfants afin de régler leurs différends. Il faut dire que depuis la mort de Johnny, les deux parties : Laura Smet et David Hallyday d’une part et Laeticia d’autre part, ne communiquent que par médias et avocats interposés.

Cette situation fait énormément souffrir Jade et Joy, les deux filles de Laeticia qui n’ont pas revu leur frère et leur sœur depuis plus d’un an. La veuve de Johnny a fini par implorer David et Laura de se calmer en leur demandant de faire la paix : « Jade et Joy sont en manque de leur frère et sœur. Il faut arrêter cette guerre. S’ils ne le font pas pour moi qu’ils le fassent pour leur père : il faut de la paix pour y arriver et beaucoup d’amour aussi. L’amour nous sauve de tout. »

Mais aujourd’hui malheureusement rien n’a changé. Au contraire, la bataille s’intensifie. Laura elle-même recadre Laeticia et ses avocats sur Instagram et c’est assurément les deux filles âgées de 14 et 10 ans qui souffrent le plus de cette terrible situation. Elles vivent désormais à Los Angeles, aux États-Unis, avec leur mère qui tente de refaire sa vie auprès d’un autre homme.

Le clan Hallyday, une famille divisée

Cette famille qui semblait soudée en la présence de Johnny a vite volé en éclats à la mort de ce dernier. Et pour cause, Laeticia Hallyday tente d’avoir la mainmise sur le patrimoine immobilier et financier laissé par Johnny. Mais c’était sans compter sur la volonté de David et Laura, les aînés, de faire valoir leur droit à l’héritage de leur père. Une bataille juridique et médiatique sans précédent a été déclenchée entre les deux parties qui revendiquent chacun sa part du beau gâteau laissé par le chanteur. On en vient à se demander si les belles photos de réunions de famille publiée à l’époque de Johnny reflétaient-elles la réalité.

Les beaux sourires ont laissé place à :

une bataille juridique pour le partage de l’héritage de Johnny Hallyday ;

pour le partage de l’héritage de Johnny Hallyday ; des révélations chocs sur Laeticia et sa volonté d’éloigner ses filles de leur frère aîné ;

sur Laeticia et sa volonté d’éloigner ses filles de leur frère aîné ; Un désaccord sur le lieu où le corps de la star Johnny devrait reposer.

Des choses auxquelles nul ne s’attendait.

Un conflit amplifié par les réseaux sociaux

Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire, mais une chose est sûre. Jade et Joy sont les grandes victimes de ce combat qui ne semble pas finir de sitôt. Il suffit d’une nouvelle photo de Laeticia postée sur les réseaux sociaux pour que la toile s’enflamme et que la polémique s’amplifie. Accusée de mener une vie dans les strass et les paillettes, Laeticia se voit critiquée sur les réseaux sociaux à chaque apparition. Sa nouvelle relation est également vue d’un mauvais œil, car elle aurait vite mis de côté son défunt mari Johnny.

Les amis et les connaissances du couple et de la famille se succèdent sur les plateaux de télévision pour raconter des anecdotes sur la famille, sans vraiment connaître la situation qui prévaut actuellement dans les deux camps. Espérons qu’avec le confinement et la trêve demandée par Laeticia, les relations reviennent au beau fixe pour que Jade et Joy puissent revoir leur demi-frère et demi-sœur.