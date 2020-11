Jade Hallyday : à 16 ans, elle choque la toile avec une photo en mini haut blanc en dentelle !

Elle provoque encore un scandale ce samedi 14 novembre avec une photo sur Instagram où elle s’affiche avec un top blanc qui scandalise les internautes.

La fille aînée de Laeticia Hallyday a visiblement décidé de se faire connaître sur la toile par tous les moyens. La jeune fille aspire peut-être à devenir une grande influenceuse, et on peut dire qu’elle n’en est plus très loin. En effet, avec des photos plus provocantes les unes que les autres, Jade Hallyday est à la base de grosses polémiques sur les réseaux. Tandis que ses fans sont de plus en plus admiratifs, certains internautes sont complètement choqués par la liberté qu’elle se donne pour une jeune fille de son âge.

Jade Hallyday en fait-elle trop sur Instagram ?

Pour ceux qui s’en rappellent, il y a tout juste quelques semaines, à l’occasion de la fête d’Halloween, Jade Hallyday a provoqué un grand scandale sur les réseaux sociaux. La jeune fille avait en effet publié une photo de son déguisement sur son compte Instagram. Sur ladite photo, on pouvait la voir vêtue d’un petit haut blanc à bretelles fines, avec une petite culotte qui lui couvrait tout juste les fesses. Elle avait sur la tête de grandes oreilles de lapin, sans doute pour faire rire ses fidèles abonnés et leur souhaiter une bonne fête.

Malheureusement pour la jeune fille, elle a suscité de nombreux avis et commentaires négatifs. Les internautes ont clairement fait savoir qu’ils étaient scandalisés. D’autres sont même allés très loin, la traitant de mots comme « vulgaire », « provocante », etc.

Sa mère n’a pas été épargnée, car certains considèrent qu’elle n’a pas su éduquer sa fille avec de bonnes valeurs. Suite à tous ces commentaires, Jade ne s’est pas exprimée pour s’expliquer, encore moins pour présenter des excuses. On aurait pu croire qu’elle allait s’en arrêter là, mais la jeune fille remet le couvert, cette fois-ci en étant plus habillée, mais toujours « trop provocante » pour son âge, du moins d’après certains internautes.

Une nouvelle photo de Jade Hallyday qui fait polémique

La photo publiée par Jade, la fille du célèbre artiste Johnny Hallyday, n’est pas passée inaperçue. D’ailleurs, l’intention de la jeune adolescente était sans doute d’attirer l’attention une fois de plus. Serait-elle intéressée par le métier d’influenceuse ? On peut pourrait le croire, car pour cette nouvelle photo, Jade s’habille en jeune femme très sexy.

Ce post a fait l’unanimité auprès de ses fans qui l’ont trouvé tout simplement magnifique. Elle porte un mini crop très sexy, avec un jean blanc, un ensemble qui lui va à ravir. Pour se donner plus de style, elle ajoute un sweat et des baskets qui lui donnent un look d’enfer. Elle prend la pose comme mannequin professionnelle, et impressionne une fois de plus ses fidèles abonnés.

Malheureusement, cette publication qui a récolté pas moins de 9000 likes a provoqué un véritable scandale. Certains parents et même de jeunes internautes de son âge, trouvent que sur cette photo, Jade a l’air trop provocante. Selon eux, la jeune fille devrait mieux se couvrir lorsqu’elle s’habille pour ses photos. Visiblement, ils la trouvent trop jeune pour prendre les photos sexy qu’elle vient ensuite poster sur les réseaux sociaux.

Jade prendra-t-elle ces remarques en considération ? On pourra en avoir le cœur net à travers ses prochaines publications sur Instagram.