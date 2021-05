Jade Hallyday au plus mal et dans la tourmente, elle envoie un message bouleversant à son ami…

C’est un nouveau coup de théâtre impressionnant auquel on a pu assister récemment en ce qui concerne Jade Hallyday. En effet, il se trouve que la jeune femme ne cesse de faire parler d’elle récemment dans les médias, et ses tenues sont parfois assez controversées. Alors que la jeune fille est suivie par des milliers de français et de fans de Johnny Hallyday sur les réseaux sociaux, il se trouve que bon nombre d’entre eux pensaient pouvoir voir de nouvelles photos de son père sur son compte Instagram

Mais en réalité, il se trouve que la jeune femme en profite plutôt pour pouvoir partager son quotidien bien rempli auprès de sa maman Laeticia Hallyday et de sa soeur Joy. Pour tous les plus grands fans du chanteur qui est malheureusement défunt, c’est une très belle occasion de pouvoir continuer à faire vivre la mémoire du chanteur à travers cette dernière. Néanmoins, la jeune femme est assez souvent critiquée et doit faire face à des attaques de toutes parts. On se doute que parfois, cela peut être même assez difficile et compliqué pour elle de vivre un quotidien aussi rempli et suivi par des millions de personnes.

Dès que la jeune femme publie un nouveau cliché, les médias s’empressent d’en parler et les commentaires fusent sur les réseaux sociaux. Devant une telle popularité, on se doute que Jade Hallyday doit faire face à des pressions incroyables de toutes parts.

Jade Hallyday attaquée directement par un ancien ami de son père, une nouvelle terrible

Récemment, on a pu apprendre dans les médias français une nouvelle assez choquante et même difficile à partager. A l’heure où le racisme ne cesse de prendre de l’ampleur dans le pays, c’est le chanteur mythique Michel Sardou qui a pu faire une déclaration assez étonnante au sujet de Jade Hallyday. En effet, on a découvert que lors d’un concert, ce dernier n’avait pas hésité à parler d’elle en utilisant le mot « vietcong ».

Un terme qui n’avait pas du tout plus à Johnny Hallyday à l’époque, et qui l’avait clairement fait savoir directement à Michel Sardou. Néanmoins, ce dernier s’en est défendu dans les médias et a parlé plutôt d’une simple blague : voilà qui a au moins le mérite d’être très clair concernant ce sujet. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, Jade Hallyday doit aussi faire face à d’autres attaques sur son physique, notamment à cause de ses tenues qui seraient alors beaucoup trop courtes pour son jeune âge. Mais heureusement, la jeune femme ignore ces commentaires et vit sa vie bien tranquillement.

Jade Hallyday triste sans son ami, elle lui envoie un message très spécial

Loin des critiques, Jade Hallyday a décidé de publier un message pour rendre un honneur à son ami Tristan Garnier Labadie que l’on a d’ores et déjà pu voir en sa compagnie sur les réseaux sociaux. Il semblerait en effet que les deux protagonistes soient assez proches l’un de l’autre, mais personne n’aurait pu imaginer voir un tel message sur les réseaux sociaux.

On a ainsi cru comprendre que les deux personnages allaient pouvoir se retrouver d’ici un petit mois : nous avons hâte d’en savoir plus à ce sujet car Jade Hallyday n’a donné que très peu de détails !