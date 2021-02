Jade Hallyday : c’est vraiment incroyable, découvrez sa nouvelle photo sur les réseaux sociaux qui choque les internautes !

C’est encore une fois sur le réseau social Instagram que Jade Hallyday, la fille du défunt chanteur Johnny Hallyday qui est maintenant décédé, a décidé de jeter son dévolu pouvoir conquérir le coeur de ses nombreux fans. En effet, la jeune femme n’hésite jamais à faire parler d’elle en diffusant de très beaux clichés où elle se trouve parfois dans des tenues assez osées, comme on a par ailleurs pu le voir récemment.

Il faut dire que Jade Hallyday n’en est pas à son premier coup d’essai et qu’elle n’hésite jamais à faire parler d’elle dans des moments difficiles à vivre pour les français, comme en ce moment même où la crise sanitaire bat son plein.

En effet, bien que certains français n’aient pas eu l’occasion de partir en vacances depuis maintenant plusieurs mois, la jeune femme n’hésite pas quant à elle à se dévoiler pour le plus grand bonheur de ses fans qui ne font qu’en redemander !

Jade Hallyday met le feu aux réseaux sociaux avec un nouveau cliché à Saint Barthélemy !

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme décide de publier un cliché à Saint Barthelemy : elle semble apprécier tout particulièrement cette destination qui lui tient à coeur pour des raisons assez personnelles que l’on ne développera pas ici pour des raisons évidentes.

Il est vrai que dans le quotidien difficile de Jade Hallyday, elle doit malheureusement faire face à toutes les nombreuses critiques qui peuvent la concerner et il est très difficile pour elle de pouvoir faire le nécessaire concernant les différentes remarques qu’elle reçoit : elle préfère finalement purement et simplement les ignorer et ce depuis le début !

Du côté de ses fans, ils sont par ailleurs assez nombreux à vouloir la défendre dans les commentaires que l’on peut lire notamment sous ses posts sur Instagram : une très bonne occasion pour elle de ne pas se laisser surmener avec tous les avis assez négatifs qui sont même parfois assez violents contre elle !

Mais heureusement, il semblerait que Jade Hallyday soit suffisamment bien armée pour ne pas prendre en compte les nombreux commentaires : elle préfère partager plutôt des contenus assez positifs comme des photos de vacances pour faire rêver notamment toutes celles et ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances !

Jade Hallyday : les fans veulent des nouvelles de son ami Tristan qu’elle avait dû quitter pour revenir à Los Angeles !

Alors que l’on avait pu retrouver la jeune femme Jade Hallyday au Maroc il y a tout juste quelques jours pour pouvoir passer des vacances de folie entre sa famille et des amis, il semblerait en effet qu’elle ait beaucoup apprecié ses vacances qui étaient bien méritées !

Sur les différents clichés que l’on a pu découvrir au fil de son périple et notamment dans ses storys Instagram, on avait pu voir un certain Tristan qu’elle semblait tout particulièrement apprécier. En effet, on avait eu l’occasion de la voir diffuser une photo où on pouvait comprendre que les deux protagonistes se manquaient l’un de l’autre : il n’en a pas fallu plus pour intriguer les internautes qui se sont demandés qui était ce jeune homme ! Mais pour en savoir plus, il va vous falloir être très patient, car Jade Hallyday ne parle que très peu de sa vie privée…