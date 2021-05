Jade Hallyday choque les internautes avec une nouvelle photo très osée

Personne ne s’attendait à voir de nouvelles photos choquantes de la part de Jade Hallyday, la fille du chanteur défunt. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, on ne compte plus le nombre de clichés parfois très osés diffusés par la jeune femme sur Instagram. Très populaire sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday en profite très régulièrement pour faire grimper la température avec des tenues de plus en plus petites.

Il faut dire qu’avec ses maillots de bain parfois très courts, les jeunes fans de Jade Hallyday ont de quoi être ravis s’ils aiment voir les petites tenues ! Pour ne pas manquer les prochaines photos de la jeune femme, certains ne se privent plus et décident de s’abonner à la page de Jade Hallyday sur les réseaux sociaux. Ils peuvent ainsi en profiter pour être tenu informés de toutes les nouvelles photos dingues que peut poster Jade Hallyday.

Jade Hallyday : une polémique autour de ce grand chanteur qui aurait fait une remarque « raciste »

Il y a quelques jours déjà, il se trouve que malgré elle, Jade Hallyday était d’ores et déjà au coeur d’une polémique assez incroyable, il faut bien le dire. En effet, les admirateurs de Johnny Hallyday se souviennent très bien de cette brouille incroyable qui opposait à l’époque Michel Sardou à Johnny Hallyday. A l’époque, le chanteur polémique n’avait pas hésité à faire une remarque très déplacée concernant la jeune fille de Johnny Hallyday.

Le chanteur et papa de Jade Hallyday avait purement et simplement décidé de ne plus jamais parler à Michel Sardou. Ce dernier n’a pas hésité à évoquer l’épisode lors d’une récente interview diffusée il y a quelques jours, où il a tout simplement raconté que sa remarque n’était en rien raciste, mais qu’il s’agissait tout simplement d’une blague.

Quoi qu’il en soit, les internautes ne sont visiblement pas gênés pour liker les différentes photos de Jade Hallyday, qui adopte par ailleurs une très bonne attitude face à toutes les remarques auxquelles elle fait face : elle décide tout simplement de les ignorer et de ne pas leur accorder de crédit ! Toutefois, on a cru comprendre qu’un certain garçon pouvait être visé par les différents clichés de la jeune femme, et elle pourrait ne pas être indifférente à celui-ci…

Jade Hallyday : son ami Tristan Garnier Labadie semble lui manquer…

C’est encore une fois dans les commentaires de la publication de Jade Hallyday que l’on a pu voir un commentaire assez énigmatique de la part de Tristan Garnier Labadie. Ce dernier a d’ores et déjà pu figurer dans les publications et les storys de Jade Hallyday, qui ne se prive pas pour se montrer en public.

Cette fois-ci, le jeune homme n’a pas hésité une seule seconde à répondre qu’il était complètement tombé « sous le charme », et que Jade Hallyday lui manquait. Un commentaire qui n’est clairement pas passé inaperçu dans les différents messages laissés sous cette publication. En effet, les plus grands fans de Jade Hallyday se sont empressés de demander si les deux protagonistes étaient en couple.

Mais pour le savoir, il va falloir être très patient, car pour le moment nous n’avons eu aucune réponse à ce sujet. En effet, il se trouve que Jade Hallyday reste encore une fois très discrète sur sa vie de tous les jours, et elle n’a jamais publiquement annoncé avoir un petit ami à sa grande communauté…