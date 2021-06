Jade Hallyday complètement sous le choc, sa mère Laeticia Hallyday lui adresse un message hallucinant…

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la jeune fille de Johnny Hallyday, Jade Hallyday, allait pouvoir être au cœur d’un nouveau scandale assez impressionnant. En effet, la jeune femme n’a pas froid aux yeux et elle peut le prouver tous les jours sur les réseaux sociaux en diffusant des photos toutes plus dingues les unes que les autres, c’est le moins que l’on puisse dire.

On ne compte plus le nombre de fois où Jade Hallyday a pu se mettre en avant sur les réseaux sociaux, avec des photos toutes plus dingues les unes que les autres et qui ne cessent de rendre fous les internautes qui n’en reviennent toujours pas. On a pu voir en effet que certains fans de la jeune femme avaient pu contre toute attente découvrir qu’ils allaient pouvoir contempler régulièrement des photos de la jeune femme dans des tenues très osées, ce qui n’a pas plus à certains fans de son père, le chanteur mythique Johnny Hallyday qui est décédé tragiquement il y a de cela quelques années maintenant.

Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Jade Hallyday, la fille du chanteur défunt. Cette dernière est très prisée sur les réseaux sociaux, et dès qu’elle peut être en mesure de diffuser un nouveau cliché, certains internautes ne se privent pas pour pouvoir dire haut et fort ce qu’ils peuvent penser derrière leur petit écran de smartphone. C’est en effet sur le réseau social Instagram que l’on peut voir régulièrement Jade Hallyday prendre la parole à travers des photos assez choquantes…

Jade Hallyday : un message troublant de la part de Laeticia Hallyday

Cela fait plusieurs jours que l’on pensait que Jade Hallyday allait pouvoir être au cœur d’une nouvelle histoire terrible. En effet, tout le monde se souvient encore de ses dernières photos, mais surtout des clichés que sa mère Laeticia Hallyday avait pu dévoiler en exclusivité dans ses stories, laissant ainsi planer le doute sur les relations intimes de sa fille Jade Hallyday. Alors que la jeune femme a pu se montrer assez souvent avec certains jeunes hommes, les fans ne cessent de se demander qui est son petit ami, et si elle en a bien un.

Bien que la jeune femme soit très active sur les réseaux sociaux, en diffusant des clichés parfois très osés, il se trouve que dans la réalité les fans ne savent pas vraiment grand-chose de la vie de Jade Hallyday au quotidien. Cette dernière reste assez mystérieuse et préfère laisser parler les images. En revanche, c’est un message assez troublant de la part de Laeticia Hallyday qu’elle a pu recevoir récemment. En effet, la jeune maman en a profité pour pouvoir prendre la parole et faire une belle déclaration…

Laeticia Hallyday prend la parole pour donner un message d’amour à ses filles

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Laeticia Hallyday a décidé de prendre la parole une nouvelle fois concernant ses filles Jade et Joy. Concrètement, il se trouve que la mère et ancienne compagne de Johnny Hallyday a pu faire un message assez touchant en vidéo.

Dans ce message vibrant, c’est un très gros message d’amour qui est envoyé directement à Joy et Jade Hallyday, ses deux filles que l’on peut voir régulièrement en ligne.