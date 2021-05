Jade Hallyday dans la tourmente, sa nouvelle photo en bikini ne fait clairement pas l’unanimité chez ses fans

Alors que l’on a pu entendre parler récemment du prétendu petit ami de Jade Hallyday sur les réseaux sociaux, il se trouve que la jeune femme a pu partager une nouvelle photo sur les réseaux sociaux qui a rendu les internautes complètement dingues. En effet, quand on peut voir les commentaires sous les publications de la jeune femme, on peut dire que les avis sont vraiment toujours partagés.

Il faut bien avouer qu’avec toute la pression qu’elle a pu recevoir depuis déjà plusieurs années, personne n’aurait pu être en mesure de penser que Jade Hallyday allait continuer à diffuser des photos complètement dingues comme celles que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux. Il n’en a pas fallu plus à tous ses fans pour pouvoir réagir parfois assez violemment, comme on a pu le voir encore une fois dans les derniers messages qui ont été diffusés sur Instagram.

Alors que certains fans du chanteur décédé félicitent la jeune femme de s’assumer en cette période qui est assez difficile, et plus particulièrement pour les jeunes qui se voient contraints de devoir supporter les différents confinements, on a pu voir clairement que Jade Hallyday n’avait pas hésité une seule seconde à dire haut et fort ce qu’elle pense à travers ses nombreuses photos.

Jade Hallyday s’assume complètement et diffuse des clichés complètement dingues

Alors que sa vie personnelle est sans aucun doute scrutée par de nombreux paparazzis, il faut dire que Jade Hallyday peut avoir parfois certaines difficultés dans la vie de tous les jours à pouvoir partager son quotidien comme elle l’entend. Mais pour pouvoir éviter tout cela, il se trouve que la jeune femme a tout simplement pu décider de prendre le problème a l’envers pour ne plus avoir de soucis.

Ainsi, elle peut parfois partager des photos de son cliché particulièrement fou et cela ne peut que faire plaisir aux internautes qui en redemandent sans cesse. Mais malheureusement, on a pu voir dernièrement des histoires assez dingues concernant Jade Hallyday, avec notamment un sujet autour de ces photos en maillot de bain qui seraient selon certains fans du chanteur Johnny Hallyday beaucoup trop court pour elle. Il faut dire que Jade Hallyday n’hésite clairement pas à vivre sa vie comme elle peut l’entendre, et cela peut parfois causer de grands débats dans ses commentaires.

Mais cette fois-ci, il se trouve que Jade Hallyday aurait peut-être franchi un nouveau palier et certains internautes n’ont clairement pas hésité à signaler la photo, comme on a pu le voir dans les nombreux commentaires qui sont apparus sous sa publication.

Jade Hallyday clashée dans ses commentaires après la diffusion de sa photo en bikini

On imagine que la jeune femme ne s’attendait certainement pas à des réactions aussi violentes dans les commentaires de sa publication sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, alors que pour certains français, la jeune femme devrait vivre sa vie comme elle l’entend, ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde.

Entre les commentaires qui remettent en cause la jeune femme et ceux qu l’accusent de porter des bikinis bien trop courts pour son âge, on peut dire que Jade Hallyday n’a malheureusement pas fini de devoir de justifier, mais heureusement elle préfère ignorer les commentaires négatifs !