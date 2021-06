Jade Hallyday dans la tourmente, son mini short scandalise les internautes

Alors que les internautes ont pu il y a tout juste quelques jours pleurer la mort du chanteur Johnny Hallyday, il se trouve que Jade Hallyday a pu une nouvelle fois faire parler d’elle en diffusant de nouvelles photos qui n’ont pas arrêté de faire scandale sur le web ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Jade Hallyday se fait violemment critiquer sur le web avec des clichés complètement dingues et même assez choquants, comme on a pu le voir encore récemment.

En effet, bien que certains fans de Jade Hallyday ne se lassent pas de voir des photos de la jeune femme dans des tenues assez folles, d’autres personnes comme notamment les fans du chanteur décédé ne cessent de se plaindre de la voir s’exposer de la sorte. On a d’ailleurs pu voir plusieurs fois des commentaires se plaindre assez violemment des tenues de Jade Hallyday depuis maintenant plus d’un an sur les réseaux sociaux, et il se pourrait qu’elle soit même selon eux beaucoup trop influencée par certaines grandes stars de la téléréalité française et même internationale…

Jade Hallyday influencée par le monde de la téléréalité, les fans sont inquiets

Cela fait plusieurs mois que les fans de Jade Hallyday se posent de sérieuses questions sur la jeune femme et notamment sur sa capacité à pouvoir prendre ses propres décisions. En effet, il est assez fréquent de pouvoir voir la jeune femme liker des clichés de certaines grandes stars de la téléréalité française ou même internationale. Ces derniers jours, on a notamment pu constater que Jade Hallyday avait visiblement liké une photo de Maeva Ghennam, une personnalité très controversée dans le monde de la téléréalité, avec notamment des opérations de chirurgie esthétique qui sont encore très controversées…

Mais ce n’est pas tout, car avec un like d’une photo de Kim Kardashian ces derniers jours également, on peut dire haut et fort que Jade Hallyday a pu susciter l’intérêt de nombreux téléspectateurs et internautes qui ont été assez curieux de voir que la jeune femme n’avait vraiment pas froid aux yeux. En revanche, pour le moment, il semble complètement exclu que la jeune femme décide bel et bien de participer à des émissions de téléréalité, même si on imagine que pour les directeurs de castings partout en France et dans le monde, cela pourrait représenter une véritable aubaine…

Mais si plus récemment Jade Hallyday ne cesse de faire parler d’elle, c’est aussi pour des clichés qu’elle a diffusés et qui ont été vraiment très controversés, c’est le moins que l’on puisse dire. On a pu la voir ainsi dans des tenues très controversées, et celle-ci semble ignorer complètement les avis de ses fans…

Jade Hallyday en mini short, sa photo fait le tour des réseaux sociaux…

Avec une photo comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux de la part de Jade Hallyday, personne ne doute sur le fait que la jeune femme pourrait vraiment faire sensation dans les prochaines semaines. En effet, on sait que pendant l’été, les stars de la téléréalité et des réseaux sociaux sont parfois moins nombreuses à diffuser des clichés, étant en vacances.

Néanmoins, il se trouve que Jade Hallyday en aurait décidé autrement, et avec les dernières photos que l’on a pu voir de la jeune femme qui porte un short vraiment très court, cela a pu scandaliser certains internautes…