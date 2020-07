Jade Hallyday : déjà en couple ? Les fans sont choqués des photos que la jeune fille partage avec son amoureux !

Et ce n’est guère facile ! Aujourd’hui, Jade Halliday s’affiche avec son chéri qui n’est autre que son meilleur ami : Tristan Garnier Labadie.

Le bout du tunnel après deux ans !

Quand la photo de Jade Halliday est diffusée sur les réseaux sociaux, cela suscite instantanément l’intérêt et la curiosité de la communauté « internaute ». Il y a de cela quelques semaines, la jeune fille et une star d’Instagram connue sous le nom de Loïc Bilong ont échangé un baiser fougueux. Ce mannequin est un proche de la famille Halliday. Si vous suivez Jade Halliday sur les réseaux sociaux, vous savez certainement que ces deux adolescents sont très proches. À presque 16 ans, Jade Halliday rêve du grand amour et vit sa première relation de couple, si l’on peut s’exprimer ainsi !

Il y a quelques semaines, Jade a publié des photos d’elles à Los Angeles avec comme légende « On se revoit dans deux mois ». Il s’agit ici d’un message personnel adressé à son chéri qu’elle ne verra pas pendant un bon bout de temps. Loïc Bilong a réagi en commentant la photo par « La mienne ». La réponse ne s’est pas fait attendre, le « Je t’aime » de Jade a attiré tous les regards. Laura Smet, la fille aînée Halliday, enceinte de son premier enfant est fière de voir que sa petite sœur a enfin trouvé l’élu de son cœur.

C’est une manière d’effacer la querelle qui a duré plus de deux ans. Effectivement, Laetitia Halliday a décidé de fumer le calumet de la paix avec David et Laura – le combat entre ces clans doit cesser ! Depuis, la fille de l’artiste a retrouvé la tranquillité. Très bientôt, la maman de Jade et Joy signera un accord avec les deux enfants de Johnny dans lequel sera stipulé le partage du patrimoine du chanteur. Chacun profitera enfin de sa vie à sa guise !

Son meilleur ami est l’homme de sa vie

Après l’obtention de son brevet, Jade retourne enfin sur Paris. La belle mention en prime, un diplôme qui sera inoubliable toute sa vie. Elle va alors profiter de ses vacances d’été du côté de la métropole française. Ce mercredi, l’adolescente a retrouvé son meilleur ami d’enfance : Tristan Garnier Labadie. Les deux étaient inséparables lorsque Jade habitait en France. Ils ne rataient pas une occasion de se faire des confidences. Le jeune homme de 19 ans a capturé ce moment et publié une photo sur Instagram avec en légende ce message : « reunited ». Enfin, ensemble après de longs mois sans se voir !

Après quelques minutes, c’est au tour de Jade de publier la même photo avec cette fois la légende « De retour ». Il est sûr que ce retour à Paris prévoit bien des surprises ! La fille du chanteur va pouvoir profiter de Tristan encore jusqu’à fin août. La jeune fille a passé la soirée du 24 juin sur la Seine avec Tristan et un autre membre de leur troupe d’amis. Les retrouvailles s’annoncent joyeuses et ensoleillées pendant tout l’été. L’avenir nous le dira si cet amour de jeunesse durera toute la vie. Restez connectés pour suivre la suite de cette romance qui aura marqué tous les esprits !