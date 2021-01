Jade Hallyday : totalement désespérée après le départ de son ami Tristan pour Los Angeles !

De plus en plus de français ont besoin de partir en vacances, et malheureusement avec le nouveau confinement qui devrait s’annoncer, cela ne devrait pas être pour tout de suite pour des millions de français qui ont pourtant bien besoin d’aller au soleil !

Concernant Jade Hallyday, on a pu suivre son séjour ensoleillé et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a probablement profité de ces vacances qu’elle attendait tant. En effet, à l’heure où de plus en plus de pays empêchent les français de circuler partout dans le monde, cela a été une opportunité de changer de vie pendant quelques temps…

Jade Hallyday : elle manque terriblement à son ami Tristan que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux !

Depuis que le chanteur Johnny Hallyday est tristement décédé, de plus en plus de fans de la grande star de la chanson française essayent tant bien que mal de continuer à faire perdurer leur passion pour le chanteur à travers sa famille. Par conséquent, il n’est pas rare donc d’entendre parler de sa femme Laetitia Hallyday, mais également de sa fille Jade Hallyday qui est très présente sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, la jeune femme s’est vue critiquer de très nombreuses fois sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour des tenues qui étaient parfois jugées comme trop dénudées. Mais heureusement, elle a pu compter sur certains fans de sa communauté qui se sont empressés de tacler les fans du chanteur. Comme on a pu le découvrir, Jade Hallyday a une vie assez trépidante et pour les fans de Johnny Hallyday, c’est l’occasion de voir à travers elle une nouvelle facette du chanteur qui était en admiration devant ses enfants.

Pour autant, la jeune femme ne s’exprime pas très souvent par des mots sur les réseaux sociaux : elle préfère plutôt laisser la place à une image qui vaut 1000 mots comme le proverbe le dit si bien. En revanche, concernant son ami Tristan que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, il semblerait qu’elle ait eu besoin pour une rare fois de prendre la parole.

Jade Hallyday : elle est complètement déchirée par la situation, et elle balance tout sur les réseaux sociaux !

C’est une très grosse nouvelle que personne ne s’attendait à lire sur le réseau social Instagram, qui est assez plebiscité par la jeune femme. En effet, chaque jour, ses fans regardent ses clichés et ne s’en lassent pas ! Jade Hallyday n’a pas froid aux yeux et partage son quotidien même si cela ne plait pas toujours aux autres.

Comme on a pu le voir lors de ses dernières vacances à Marrakech où elle a pu rejoindre ses amis, Jade Hallyday semblait très proche de son ami Tristan que l’on a pu voir plusieurs fois.

Pendant le séjour, on a pu découvrir la jeune femme aux côtés de Tristan Garnier Labadie. Mais toute bonne chose à une fin, et même s’ils s’appellent « my love » ou « my princesse sur les réseaux sociaux, la jeune femme à dû se rendre à l’évidence et rentrer chez elle à Los Angeles.

Mais n’ayant pas peur de montrer ses sentiments à son ami, le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme semble vouloir revoir son ami, comme on a pu le voir sur sa dernière publication où elle a ajouté un sticker qui n’a d’ailleurs pas de double connotation !