Jade Hallyday : elle embrasse un influenceur, les photos deviennent virales !

Love is all around ♥️ Merci Ghislaine et Phillipe de nous avoir fait découvrir cette région du Montana que vous aimez tant. c’est le Wild West onirique et envoûtant comme sur les cartes postales Région magnifique! Dépaysement total #gratitude #blessed #Montana #yellowstonenationalpark 💙❄️🙏🏻💫 @bigskyresort