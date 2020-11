Jade Hallyday : elle fait une grosse boulette sur ses cheveux qui affole la toile !

Jade, la petite fille adoptée par le chanteur iconique français Johnny Hallyday et son épouse Laeticia Hallyday depuis 2004, est devenue une véritable star sur Instagram. Alors que la veuve de l’idole des jeunes est actuellement occupée par la promotion du coffret destiné à son mari, leur fille Jade décide de changer sa chevelure.

Jade Hallyday décide de changer sa tête

Laeticia vit aux États-Unis avec ses deux filles Jade et Joy depuis le décès de son mari. Comme l’affirmait il y a quelques mois cette dernière, Johnny a toujours souhaité que ses enfants obtiennent des diplômes américains et son épouse qui reste très attachée à la mémoire de son mari, met tout en œuvre pour combler les attentes de son défunt époux. Il y a quelques jours, la belle mère de David faisait parler d’elle après sa séparation avec son compagnon Pascal Balland. Ne s’étant vraiment pas encore remise de cette situation, sa fille fait une grosse boulette sur ses cheveux et ne laisse pas les internautes indifférents. Depuis le 23 octobre, la veuve de Johnny Hallyday est au cœur de l’actualité après la sortie du coffret Johnny son rêve américain. Ce road-trip possède des films qui retracent les derniers moments de sa vie aux États-Unis.

Voir cette publication sur Instagram hi there <3🎾 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 26 Oct. 2020 à 1 :20 PDT

De son côté, Jade Hallyday, actuellement âgée de 16 ans fait régulièrement parler d’elle suite à certaines de ses apparitions sur la toile. Cette fois ci, la fille de Johnny a décidé de changer ses cheveux mais les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait. Elle a publié une photo d’elle sur son compte Instagram où elle a fait savoir les difficultés auxquelles elle a été confrontée lors de cet exercice. Elle partage régulièrement quelques moments de son quotidien avec les abonnés de sa page d’autant plus qu’elle est, comme plusieurs jeunes filles de son âge, attirée par les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Oct. 2020 à 4 :04 PDT

Jade Hallyday très active sur les réseaux sociaux

Jade Hallyday a fait parler les internautes ces derniers mois. Elle n’hésite pas à poster des clichés d’elle sexy sur Instagram. L’adolescente est très active sur les réseaux sociaux et est suivie par des milliers d’abonnés. Les internautes qui manquent d’indulgence envers la fille de Johnny Hallyday qui n’a que 16 ans, ne manquent pas de la critiquer à chaque fois qu’elle publie des photos peu déplacées d’elle. Trois ans après le décès du chanteur, sa fille Jade a beaucoup grandi et n’hésite pas à publier des photos d’elle avec son copain. Récemment, elle s’est affichée sur les réseaux sociaux avec un jeune homme qui serait son compagnon. La sœur de David et Laura Smet était venue passer quelque temps en France après l’obtention de son brevet. Elle avait passé ses vacances aux côtés d’un jeune garçon de 19 ans, Tristan Garnier Labadie qui serait son meilleur ami.

Voir cette publication sur Instagram Back 🌤💕 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 25 Juin 2020 à 4 :33 PDT

Celui qu’on surnommait le Taulier n’a toujours pas été oublié par les français malgré les trois ans qui se sont déjà écoulé depuis sa disparition. Le 23 octobre symbolisait une date historique pour la famille de Johnny Hallyday suite à la sortie du coffret du chanteur dont le titre est Johnny Hallyday : son rêve américain. Les mélomanes peuvent désormais écouter certaines chansons inconnues du grand public. Laeticia Hallyday reste au cœur de l’actualité. Après la bataille autour de l’héritage de son mari, la vente de ses villas, sa rupture avec l’homme d’affaires français Pascal Balland, depuis quelques jours, les fans de Johnny Hallyday ont eu droit à la sortie de son dernier road-trip aux États-Unis.