Jade Hallyday : elle publie une photo jugée beaucoup trop osée pour une ado de son age !

Ce lundi 25 mai, pour célébrer l’anniversaire de sa meilleure amie, Capucine, qui se trouve loin d’elle, Jade publie des photos souvenirs pour se remémorer les beaux moments passés entre deux jeunes femmes, sur son compte Instagram.

« Joyeux anniversaire à ma meilleure amie, mon autre moitié, my soul sister and my ride or die! Tu me manques tellement fort, je suis si triste de ne pas être présente pour fêter ton anniversaire avec toi, mais saches que même si je suis à des kilomètres de toi, je suis toujours là pour toi » écrit-elle alors en légende de ce souvenir.

Un cliché des deux amies sur une bouée gonflable en mer, à Saint-Barthélémy où la fille adoptive de Johnny aime passer de longs moments avec sa famille comme elle le faisait régulièrement avec son père qui est enterré sur l’île. Jade prend la pose en bikini pour la photo, et si elle enchante l’ensemble de ses fans, son attitude ne plaît pas, mais alors pas du tout, à une internaute, qui lui balance : “ Arrêtez de poser de la sorte à votre âge !! ”.

Commentaire assez virulent qui reprocherait à la jeune fille de s’afficher dans une tenue … pour son âge. Un commentaire qui semble en dire plus sur les mœurs du détracteur que sur celle de la fille de Johnny et Laeticia. Mais fort heureusement, nombreux sont ceux qui vont prendre sa défense, et rappeler que c’est juste une photo en maillot d’une adolescente avec une copine : “ Il faut vivre avec son temps, elles ne sont pas vulgaires ! ”, “ Fichez-leur la paix ”, “ Elles s’habillent comme bon leur semble ”, “ Tu n’es pas sa mère ! ”, “ Il faut être tolérant… ”, ont-ils été nombreux à faire remarquer. “ Éclatez-vous et ne tenez pas compte des gens frustrés ”, pouvait-on encore lire.

Confinée dans leur résidence de Los Angeles, c’est par le biais son compte Instagram que Jade garde le contact avec ses amis restés en France. Si elle devait fêter son anniversaire en mars à Paris, la fermeture des lignes aériennes entre les deux continents avait obligé tout le clan Hallyday à suivre leur quarantaine sur le sol américain.

Mais pour Jade, les États-Unis, c’est loin d’être l’inconnu puisqu’elle y réside depuis de nombreuses années, et y suit sa scolarité au sein du Lycée Français de la ville californienne.

Elle y poursuit un cursus scolaire, et fait même partie de la chorale de l’école. Passionnée par la danse, elle s’adonne à sa passion en suivant des leçons de danse classique au sein de l’établissement scolaire.

Bien que très suivie sur son compte Instagram, la jeune fille n’avait plus posté grand chose depuis quelques semaines, à l’exception d’une photo d’elle, prise lors d’une de ses rares sorties, dans les rues de la ville des Anges. Le 12 avril 2020, elle s’accordait donc une petite balade pour promener son chien Cheyenne, le fidèle compagnon de son père trop tôt disparu.

Véritable amoureuse de son animal fétiche, l’adolescente avait même créé un compte Instagram pour son chien adoré en 2018. Si la jeune fille était très discrète sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, il serait à espérer que ces commentaires assez négatifs sur ses derniers clichés, ne l’empêcheront pas de reprendre le cours de ses activités de façon normale.

Habituée dès son plus jeune âge à être sous les feux des projecteurs, la fille du défunt rockeur saura certainement comment réagir face aux critiques.

Il faut bien dire que dans la famille, on a pris le pli de se savoir scruté, observé, suivi par les journalistes et que chaque déclaration ou chaque photo partagée sera bien sûr éminemment diffusée et commentée.

Née au Vietnam, il y a bientôt 16 ans, son adoption même avait été un grand événement dans la presse française, et avant même de fouler le sol de la patrie de ses parents adoptifs, Jade Hallyday était déjà connue dans l’hexagone.

Sort qui sera aussi réservé à sa petite sœur, Joy, qui arrivait du même pays 4 ans plus tard. Très exposée en raison du statut exceptionnel de son père, Jade reste aujourd’hui au-devant de l’actualité tant sa famille est toujours aussi médiatisée.

De la saga initiée à la mort de l’artiste concernant son héritage, aux conflits entre sa maman, David et Laura, à l’annonce de la liaison de Laeticia avec le restaurateur Pascal Balland, Jade ne connaît pas une semaine sans voir son visage dans la presse.

Avec l’annonce du possible mariage de sa maman, la jeune fille devait encore connaître dans les prochains mois une exposition très forte à la une des journaux.

Toujours très entourée par les siens et protégée au maximum par sa maman, la jeune fille continue néanmoins sa vie d’adolescente, et aurait même depuis peu rencontré l’amour. Un petit copain resté en France à qui elle adressait un joli message il y a quelques semaines, en lui rappelant combien elle avait hâte de le retrouver.

Somme toute, un petit ami, des photos de ses copines sur Instagram, des balades avec son chien, des jeux avec sa petite soeur ou un atelier pizza avec sa maman dans la cuisine, une vie assez normale pour une fille de 15 ans.

Ce sera très probablement à Paris qu’on pourra retrouver Jade dans les prochains mois, puisque toute la petite famille devrait s’envoler pour la France dès que les liaisons aériennes seront rétablies. Même si aujourd’hui cela ne semble pas encore possible tant le continent américain est encore touché par la pandémie de Covid-19. Les États-Unis qui un peu épargnés lors du début de la crise mondiale qui a connu son pic en Europe, c’est maintenant le continent américain qui semble le plus affecté. Il faudra donc à Jade faire encore preuve d’un petit peu de patience pour retrouver ses amis, et à Laeticia pour espérer retrouver dans les plus brefs délais, le nouvel amour de sa vie.

La fille de Johnny Hallyday doit avoir hâte de retrouver la fille de Pascal Balland, avait qui elle est devenue très proche, comme le laissait paraître un message publié il y a quelques semaines.

La jolie jeune femme qu’est devenue Jade Hallyday clame son amour pour son compagnon de toujours, Aristote Raffeneau, le jour de la fête d’anniversaire du garçon de 16 ans.

C’est sur les réseaux sociaux que se dévoile cette nouvelle croustillante concernant, la plus si petite que ça, Jade Hallyday. À 15 ans, les réseaux sociaux n’ont aucuns secrets pour elle comme pour les ados de son âge. C’est sur son compte Instagram qu’une de ses dernières publications parle de son amour pour son ami Aristote Raffeneau. Un long discours publié par Jade Hallyday est adressé au jeune homme et détaille qu’il est tout simplement l’une des personnes les plus importantes de sa vie.

Laeticia Hallyday, maman lionne pour ses petites princesses

Leaticia Hallyday n’a plus recours aux services de la nounou des deux princesses depuis peu de temps. La maman de Joy et de Jade voulait pouvoir passer plus de temps avec elles. Et quand bien même les moments de famille sont importants, les deux adolescentes n’entendent pas laisser de côté leurs amis. Ainsi, comme toutes les adolescentes de son âge, Jade Hallyday, la plus vieille des deux petites princesses de Leaticia, ne laisse jamais Aristote Raffeneau bien longtemps sans nouvelles.

Le jeune homme est toujours là pour Jade et l’aide à affronter les moments difficiles de la vie. Et en temps normal, une adolescente en a à revendre des moments difficiles. Pour la jolie jeune fille qu’est Jade, il faut ajouter à cela sa notoriété et la perte récente de son père, une véritable icône intemporelle et immortelle. C’est beaucoup à gérer pour une personne de 15 ans.

Jade et Aristote, une longue histoire qui dure et qui va durer

Jade Hallyday a conscience de tout cela et voulait remercier son ami Aristote Raffeneau de l’épauler depuis toujours, dans tous les moments de sa vie. Les bons comme les mauvais. C’est pourquoi elle lui adresse ce long post sur Instagram. Elle profite de l’anniversaire du jeune homme pour lui faire comprendre à quel point il compte dans sa vie. Aristote Raffeneau fête donc ses 16 ans avec un très joli cadeau : celui de l’amour inconditionnel de son amie de toujours Jade Hallyday.

La jeune adolescente Jade a la vie que rêve tous les jeunes de son âge. Ou presque parce que la célébrité à des revers que beaucoup n’envisagent pas. En tout cas son Instagram ne compte pas moins de 85 000 followers. De quoi donner envie à toutes les jeunes filles de son âge. Mais elle n’a pas toujours eu la vie facile.

En effet, Laeticia est la quatrième épouse du chanteur Johnny Hallyday. Au cours de leur mariage, ils essaient sans succès d’avoir des enfants. Laeticia serait stérile et la raison probable en serait son anorexie. C’est en novembre 2004 qu’ils adoptent la petite Jade. Une enfant d’origine vietnamienne de seulement quatre mois alors. Puis ils adoptent ensuite sa sœur Joy, en décembre 2008 alors âgée de cinq mois seulement.

Les princesses de la famille Hallyday ont eu la chance de tomber sur des parents en or comme ceux-là. Autrement, leurs histoires auraient été complètement différentes. Elles ont également la chance d’avoir des parents et marraines célèbres. C’est le grand ami de la famille et le grand acteur Jean Reno, et Luana Belmondo (née Tenca, épouse de Paul Belmondo), qui sont les parrain et marraine de Jade Hallyday. Pour la plus petite des deux, ce sont l’homme d’affaires Jean-Claude Darmon et la chef cuisinière Hélène Darroze qui sont les parrain et marraine de Joy Hallyday.

La jeune Jade, âgée aujourd’hui de 15 ans pourrait donc bien avoir le cœur qui bat pour le beau jeune homme, Aristote Raffeneau. Sur l’Instagram de Jade Hallyday, la déclaration est sans équivoque. Mais qui sait si le garçon est en réalité dans la friend zone ? À vous de voir !

Jade Hallyday grandit et croque la vie à pleines dents

Jade Hallyday est en tout cas en train de vivre les plus belles années de sa vie. Malgré le décès de son père qui doit être insurmontable et qui nous manque à tous. Elle semble très bien entourée pour affronter les épreuves que la vie lui réserve. Nous ne pouvons pas douter que Jade et Joy sont vouées à devenir des jeunes femmes fortes et combatives.

À n’en pas douter, elles sauront se faire une place dans le paysage des célébrités françaises et sauront nous étonner par leurs choix de carrière. Elles rendront ainsi fiers leurs parents, leurs parrains et marraines, leurs amis et tous ceux qui les suivent depuis leurs venues au monde et leurs arrivées dans le clan des Hallyday. Pourvue qu’elles ne grandissent pas trop vite pour que leurs maman puisse encore profiter d’elles à Los Angeles ou ailleurs.