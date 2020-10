Jade Hallyday : Elle s’affiche sur Instagram dans un petit maillot de bain rouge et embrase la toile… C’est chaud !

Cette fois, c’est avec des photos d’elle en maillot de bain qu’elle défraie la chronique.

Ce n’est certainement pas la première fois que Jade Hallyday fait parler d’elle. Entre ses vacances, sa vie d’adolescente et la rentrée des classes, on a tout de même l’impression que la jeune fille vit une vie de rêve. Suivie par plus de 100.000 abonnées sur Instagram, l’adolescente fait rêver bon nombre de ses admirateurs en partageant son quotidien en famille ou ses virées avec ses amis. Même si Jade est parfois la cible de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux, elle ne se laisse pas dégourdir pour autant. En effet, la fille du Taulier vient de partager des photos d’elle-même dans un maillot de bain rouge sur son compte Instagram et on peut bien dire qu’il y a de quoi susciter l’admiration de ses fans. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Jade profite de la vie

La belle Jade mène une vie trépignante. Contrairement à de nombreux adolescents de son âge, sa scolarité est plutôt particulière. Entre ses différents trajets de Paris à Agde en passant par la magnifique ville de Saint-Barthélemy, Jade Hallyday suit ses cours depuis chez elle quand elle n’est pas à l’école.

Même si les vacances d’été sont passées, la jeune adolescente continue de profiter pleinement de sa vie. Pour ses fans, voir une photo de Jade Hallyday en bikini est certainement un spectacle des plus attrayants. En effet, le dimanche 4 octobre, la grande sœur de Joy Hallyday a une fois de plus été sous les feux des projecteurs en postant des photos d’elle dans un bikini rouge.

Sur l’une des photos, il y avait un magnifique golden retriever qui posait juste à ses côtés. Les photos de l’adolescente de 16 ans ont provoqué de nombreux commentaires. En quelques jours seulement, ces fameux clichés ont obtenu des dizaines de milliers de likes. On peut bien dire que Jade fait plus que son âge.

Sa demi-sœur est sous le charme

Cette apparition sur le réseau social a fait l’effet d’une bombe. Si le nombre de likes obtenus est un signe de l’appréciation que les fans ont de ces photos, leurs commentaires n’ont fait que confirmer l’évidence. Parmi ceux-ci, il y avait l’un qu’on ne pouvait manquer de remarquer. C’était le commentaire de sa demi-sœur, Mathilde Balland. Cette dernière s’est exclamée en la complimentant très affectueusement sur sa beauté.

Ce commentaire a visiblement plu à Jade Hallyday, car elle a répondu avec des mots tout aussi tendres. « Mon amourrrrr » a-t-elle écrit. Mathilde Balland ne fut pas la seule à être séduite par les photos de la fille de Johnny Hallyday, ses fidèles internautes l’ont également complimenté.

Une photo qui divise la toile

Les réactions des internautes sont à double tranchant. Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a certainement pas eu que des commentaires admiratifs sur les photos de Jade Hallyday. Certains se sont bien permis de lui faire la morale sur sa tenue, et ce n’est pas la première fois que cela arrive.

D’autres sont même allés jusqu’à mentionner le nom de son défunt père en affirmant que ce dernier n’aurait certainement pas apprécié ces clichés. Pour le moment, Jade continue de profiter pleinement de sa vie et n’a pas encore décidé de répondre à ses détracteurs.