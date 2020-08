Jade Hallyday : en couple ? Qui est ce jeune homme à qui elle dit si souvent « je t’aime » sur Instagram ?

Pour certains, ce message est le symbole d’une longue amitié. Tandis que pour d’autres, ce serait le début d’une belle idylle amoureuse. Qu’en est-il véritablement ?

Jade Hallyday célèbre une amitié de longue date

« Joyeux anniversaire, mon doux meilleur ami, je suis fière de toi et reconnaissante de t’appeler mon ami, je t’aime ». Tel est le message posté par Jade Hallyday, le 13 février dernier sur son compte Instagram de 85 000 abonnés. Ce message rempli d’amour a été posté avec de nombreuses photos d’enfance des deux adolescents. Cela veut dire que l’amitié de Jade Hallyday et Aristote Raffeneau ne date pas d’aujourd’hui. Mais qui est ce jeune homme ?

Aristote Raffeneau est le fils de Sophie Raffeneau. Elle est la présidente de l’entreprise Terre de Saint Barth. Du haut de ses 45 ans, cette femme d’affaires évoluant dans le secteur de l’immobilier est une mère battante. Sa proximité avec la famille Hallyday ne date pas d’aujourd’hui. En effet, elle est également la gestionnaire de leur splendide résidence située à Saint-Barthélemy. Cela explique clairement l’amitié de longue date entre son fils et Jade Hallyday. Et quoi de mieux qu’un jour d’anniversaire pour exprimer son affection ?

Face à ces photos, les internautes ont été nombreux à laisser de beaux commentaires. Ils disent être tous heureux que la petite Jade garde sa joie de vivre grâce au grand soutien de ses amis. À la suite des internautes, tout comme sa fille, Lætitia Hallyday laissa un vibrant message à Aristote Raffeneau.

Le message de Lætitia Hallyday à Aristote Raffeneau

La mère de Jade Hallyday, témoin oculaire de cette belle amitié, s’est dite ravie pour Jade. D’ailleurs, après sa fille, elle postera à son tour un message plein d’amour et de remerciement à l’égard du jeune homme. « Joyeux anniversaire, merci d’être cet ami si essentiel et si précieux pour ma fille, on t’aime méga fort » disait la mère de Jade.

Lætitia Hallyday exprime ainsi sa joie de voir sa fille bien entourée et heureuse. En effet, Aristote Raffeneau est un ami qui a soutenu sa fille après le décès de son père Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017. Au regard de cette grande blessure, la maman fait de son mieux pour protéger sa fille qui avait été très affectée par cet évènement. Ce message sur son compte Instagram le témoigne « importe où je suis, ton esprit sera à côté de moi. Car je sais que quoiqu’il arrive, tu seras toujours avec moi. Je t’aime papa ».

Toutefois, si pour la mère cette belle amitié avec Aristote Raffeneau est un grand soutien pour sa fille, les rumeurs sur la toile semblent croire tout le contraire.

Jade et Aristote : la naissance d’une idylle amoureuse acceptée par la mère ?

Aristote Raffeneau serait-il le prince charmant de Jade Hallyday ? Les rumeurs sur la toile semblent donner une réponse affirmative à cette question. De nombreux articles mettent l’accent sur une idylle amoureuse, au-delà de l’amitié entre les deux adolescents.

Pourtant, le message de Jade Hallyday a bel et bien mentionné ceci : best friend, traduit par meilleur ami dans la langue française. On peut donc conclure qu’il s’agit bien là d’une amitié entre Aristote Raffeneau et Jade Hallyday. Il n’y a point d’idylle entre les deux adolescents qui au contraire, vivent une belle amitié de longue date. L’amitié est sacrée et cela, Jade Hallyday le sait bien.

C’est sûrement sur cette sacralité de l’amitié que Lætitia Hallyday voulait insister. Son message est ainsi un signe de remerciements et de reconnaissance à Aristote Raffeneau. Du haut de ses 16 ans, il est un véritable soutien pour la jeune Jade Hallyday. Nous espérons que cette belle amitié durera toute la vie.