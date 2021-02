Jade Hallyday en petit bikini : une photo scandaleuse sur les réseaux sociaux selon certains internautes sous le choc…

Ce n’est pas la première fois que Jade Hallyday, la fille du défunt chanteur français Johnny Hallyday, a décidé de mettre le feu aux réseaux sociaux avec des tenues bien trop choquantes pour certains internautes qui se plaignent de ces dernières. Il faut bien dire que la jeune femme n’a pas froid aux yeux et ne semble pas du tout se soucier de tout ce que peuvent penser les autres qui ne font que critiquer son physique, sans écouter ce qu’elle a à dire.

En effet, Jade Hallyday n’hésite jamais à s’exprimer à coeur ouvert sur les réseaux sociaux, et certains fans du chanteur Johnny Hallyday arrivent à voir en elle la suite logique de son succès : on espère bien d’ailleurs que celle-ci pourra trouver la force plus tard de s’exprimer sur tous les moments de vie qu’elle a pu vivre avec son père, bien que pour le moment elle reste très discrète malgré tout !

Comme on a en effet pu le voir, il se trouve que la jeune femme passe souvent des vacances à Saint Barthélémy, qu’elle semble apprécier à en croire son sourire sur les différentes photos que l’on a pu voir où elle se trouve sur place.

Et c’est d’ailleurs une de ces photos qui a fait polémique récemment, avec des réactions parfois démesurées de certains internautes français…

Jade Hallyday choque les français avec une photo d’un maillot de bain beaucoup trop court pour eux

Personne n’aurait pu un jour penser que Jade Hallyday allait être au coeur de nouvelles polémiques il y a tout juste quelques années. Il faut bien dire que la jeune femme est encore assez jeune et cela peu paraître anormal pour certains de voir des clichés comme ceux qu’elle peut partager à toute sa communauté, notamment sur Instagram où elle fait un très gros carton comme on peut le voir avec le nombre de likes qu’elle ne cesse de cumuler !

En revanche, les petites tenues de Jade Hallyday ne plaisent pas à tout le monde, et elle est actuellement au coeur d’une très grosse polémique que personne n’aurait pu imaginer il y a quelques années, lorsqu’on pouvait la voir notamment aux côté de son père adoptif, le chanteur mythique Johnny Hallyday.

Jade Hallyday a diffusé une photo en bikini à Saint Barthélemy où elle dévoile toutes ses formes

C’est donc il y a tout juste quelques heures que l’on a pu découvrir de nouvelles images très choquantes de Jade Hallyday, en train de poser à Saint Barthélémy dans un bikini qui ne laisse que très peu de place à l’imagination, c’est le moins que l’on puisse dire. A l’heure où nous écrivons ces lignes, on peut d’ailleurs voir que les internautes ont été très nombreux à réagir suite à la publication de la jeune femme.

Si certains d’entre eux semblent avoir grandement apprecié de voir le cliché de Jade Hallyday dans ce petit bikini bleu, d’autres se sont retrouvés complètement choqués de voir la jeune femme dans un tel maillot de bain. En effet, selon eux, ces vêtements seraient beaucoup trop courts pour son jeune âge, et ils ne comprennent pas que ces clichés soient tous tolérés sur Instagram !