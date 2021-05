Jade Hallyday : gros scandale, elle valide cette tenue de Kim Kardashian, les internautes sont dégoûtés !

On ne se passe plus de Jade Hallyday et de ses mystérieuses publications sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme est très énigmatique et prend souvent la parole sans trop en dire. Pour tous les fans du chanteur Johnny Hallyday, c’est une très belle occasion de pouvoir continuer à être en contact avec leur idole de cette façon.

Malheureusement, il se trouve que Jade Hallyday est beaucoup plus critiquée que son père à l’époque. En effet, dès qu’elle décide de faire une simple action sur les réseaux sociaux, elle reçoit énormément de messages et des remarques. Mais cette fois-ci, pour des milliers de fans du chanteur défunt, il se pourrait que la jeune femme soit allée beaucoup trop loin dans ses décisions !

Jade Hallyday diffuse des photos très osées sur le web, les fans de Johnny sont indignés

Personne n’aurait pu imaginer il y a tout juste quelques années seulement que la fille adoptive de Johnny Hallyday, Jade Hallyday, diffuse de telles photos sur le web. En effet, il se trouve que certains fans du chanteur estiment que la jeune femme est beaucoup trop petite pour diffuser des clichés où elle peut apparaître parfois en maillot de bain ou dans des tenues très courtes.

Ne prenant que très peu la parole en dehors de ses propres publications sur le réseau social Instagram, il se trouve que Jade Hallyday arrive à cultiver une vraie personnalité avec ses différentes publications, et cela ne laisse personne indifférent. Il suffit en effet de lire les différents commentaires que l’on peut trouver sous chacun de ses messages. Certains d’entre eux sont à la gloire de la jeune femme, ils la félicitent pour sa beauté et pour son courage d’assumer qui elle est vraiment en tant que femme.

Mais d’autres se déchirent et sont même parfois assez violents, comme on a pu le voir assez récemment. On a même récemment eu vent d’une polémique concernant un célèbre chanteur qui a pris la parole à ce sujet…

Michel Sardou parle de Jade Hallyday comme une « vietcong », ça ne passe pas !

Les fans de Jade Hallyday ont été scandalisés de voir que le chanteur Michel Sardou n’avait pas hésité à parler de Joy et de Jade Hallyday comme des « vietcong » en plein concert. Les propos, qui n’ont pas du tout plus à l’époque à Johnny Hallyday, ont eu de graves répercussions.

En effet, les deux chanteurs ne se sont jamais reparlés, et Michel Sardou espère néanmoins retrouver son ancien ami Johnny Hallyday « là haut ». Il a en effet affirmé que sa remarque n’était en rien raciste pour lui, mais qu’il s’agissait seulement d’une très mauvaise blague.

Jade Hallyday like cette photo de Kim Kardashian : une nouvelle tenue en vue ?

Plus récemment, Jade Hallyday a fait parler d’elle en « likant » une photo de Kim Kardashian, l’ex compagne du rappeur Kanye West. En effet, on peut comprendre que cette photo a pu avoir beaucoup de succès : la star de téléréalité qui apparaît sur ce cliché est vraiment sublime ! Toutefois, sa tenue est très osée, et on peut comprendre que cela ne plaise pas à tout le monde.

En effet, les internautes jugent que Jade Hallyday est beaucoup trop jeune pour pouvoir porter des vêtements de la sorte, et ils craignent de voir les futurs clichés de la jeune femme qui seront diffusés !