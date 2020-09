Jade Hallyday : la fille de Johnny au cœur d’une polémique pour avoir partagé des photos osées sur Instagram !

A 16 ans, la fille de Johnny peut déjà être vue comme une véritable star. Déjà qu’elle a l’air de faire beaucoup plus que son âge, elle a également la manie d’enflammer la toile avec les nombreuses photos qu’elle partage sur les réseaux sociaux. Ses fans ne se dérangent pas pour montrer leur admiration. Pourtant, les derniers clichés qu’elle a postés en compagnie de l’une de ses amies auront été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. De nombreux internautes n’ont pas hésité à s’en prendre à elle.

De belles vacances pour l’adolescente

Fille adoptive de Johnny Hallyday, Jade est carrément en train de se faire un nom sur les réseaux sociaux. Si les photographes s’étaient empressés de découvrir le visage de l’adolescente, cette dernière n’hésite plus à s’exhiber aujourd’hui et montrer quelques parties de son anatomie. Très active sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday partage régulièrement des clichés de ses vacances avec ses abonnés et ses amis. Tenez-vous bien, il ne s’agit pas de n’importe quelle photo. La jeune fille a le chic pour prendre des poses des plus provocantes !

Pour ses vacances, Jade Hallyday a opté pour le cadre idyllique de Saint-Barthélemy. Cette région est très connue et est l’une des favorites pour faire de la baignade ou pour se bronzer. Entre ses études, la crise sanitaire et les paparazzi qui l’épient parfois, il est normal qu’elle cherche à se détendre quelques fois. Ses amis ne manquent pas de lui rendre visite et l’adolescente immortalise souvent leurs retrouvailles.

Sauf que ses dernières photos font beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Si ses fans aiment bien les différents postes qu’elle partage régulièrement, ses photos en sont les premiers centres d’intérêt. Ces dernières heures, c’est la tenue vestimentaire de Jade qui va faire fureur sur la toile. En effet, elle était simplement vêtue d’un haut qui laissait apparaître ses jambes galbées et le bas de son postérieur. Elle était à côté de Capucine Thévenin, sa meilleure amie, qui était pareillement vêtue.

Des commentaires désobligeants

Il est clair la majorité des fans de Jade Hallyday ont apprécié cette publication. Cela se traduisait à travers les commentaires admiratifs qu’ils ont postés sur la toile et les milliers de likes qu’elle a récoltés. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisque ce n’est pas la première fois que la jeune fille poste des clichés aussi hot. Sur une autre on la voyait agenouillée sur un lit, habillée d’un bikini de couleur mauve en train de réarranger ses cheveux.

Cependant, d’autres internautes semblaient choqués par les photos qu’ils jugent trop osées. Ils la réprimandaient sur le fait que son rôle était trop court. Certains ont même souligné la différence entre les deux traits de personnalité de la jeune fille : celle de l’étudiante modèle et studieuse et celle de la jeune fille provocatrice.

Les internautes auraient bien tort de penser que leurs remarques auront pour effet de déstabiliser Jade. Bien au contraire, la fille de Johnny Hallyday semble même très amusée et n’est certainement pas prête à renoncer au partage de ses photos. Pour l’instant, elle n’a pas décidé de répondre à ses détracteurs. D’ailleurs, aucun membre de sa famille n’a tenu à se prononcer sur l’affaire qui crée moult réactions sur Instagram.