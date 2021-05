Jade Hallyday : la fille de Johnny est-elle déjà en couple ? Des photos ont fuitées !

Personne n’aurait pu penser ces dernières semaines que Jade Hallyday allait pouvoir être encore une fois au cœur de l’actualité avec une information assez dingue, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est contre toute attente que l’on a pu découvrir des images exclusives de la jeune femme sur les réseaux, et on peut depuis se poser de très sérieuses questions sur le couple de celle-ci. Bien que pour le moment, rien ne soit encore très officiel, il se trouve que les rumeurs vont bon train pour Jade Hallyday et Laeticia Hallyday, qui sont encore une fois au cœur d’une actualité brûlante.

En effet, alors que pour certaines personnes le chanteur Johnny Hallyday reste encore et toujours une personnalité mythique et incroyable, personne n’aurait pu penser que cela aurait pu être encore au cœur de l’actualité avec des informations très choquantes sur Jade Hallyday qui a pu prendre la parole à ce sujet une nouvelle fois, même indirectement. C’est en effet sur la story de Laeticia Hallyday que l’on a pu voir des images assez incroyables de ce qui concerne Jade Hallyday, et cela risque de faire beaucoup de bruit à l’avenir, dans les semaines qui viennent.

Cela faisait déjà des mois que le suspens était vraiment insoutenable pour tous les fans de Jade Hallyday qui se posaient déjà de sérieuses questions sur le couple éventuel de la jeune femme. En effet, même si Jade Hallyday n’hésite pas à dévoiler des photos complètement dingues sur les réseaux sociaux où l’on peut parfois la voir en petite tenue, elle ne prend que très rarement la parole…

Jade Hallyday apparaît dans une story aux côtés d’un jeune garçon…

C’est donc contre toute attente que l’on a pu découvrir encore une fois Jade Hallyday partager un moment unique et incroyable avec une personne sur les réseaux sociaux. Dans les images que l’on a pu découvrir en exclusivité sur la story de Laeticia Hallyday, on peut donc voir les retrouvailles de Jade Hallyday avec un ami à elle, un moment d’intimité comme on peut le voir encore très rarement sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, la jeune femme ne fait que de semer le doute avec le temps qui passe. On a ainsi pu la voir par le passé en compagnie de Michael-Sean Klemeniuk ou encore de Tristan Garnier Labadie. Dans les quelques images que l’on a pu découvrir en exclusivité, il semblerait que Michael-Sean Klemeniuck tente de donner la main à la jeune femme, mais personne ne pourrait être en mesure de le confirmer. Quoi qu’il en soit, on imagine que la jeune femme soit être heureuse, comme en témoigne le message de Laeticia Hallyday.

Jade Hallyday : une histoire mystérieuse qu’elle dévoile sur les réseaux sociaux

Depuis maintenant plusieurs mois, on ne compte plus le nombre de fois où Jade Hallyday a pu prendre la parole pour se montrer sur les réseaux sociaux dans des tenues complètement dingues, c’est le moins que l’on puisse dire.

En revanche, avec la mention « Family Time » que l’on peut voir sur la dernière histoire de Laeticia Hallyday, cela pourrait faire bien plus de bruit que prévu, et on pourrait peut-être savoir bientôt si Jade Hallyday est bien en couple ou non !