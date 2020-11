Jade Hallyday : La fille de Laeticia et de Johnny Hallyday constamment critiquée par les détracteurs… Elle se décide à leur répondre d’un geste !

Jade Hallyday adore les réseaux sociaux, pour preuve, elle n’hésite pas à publier ses clichés. Cependant, il y a un revers de la médaille, et cela concerne les détracteurs qui ne sont là que pour critiquer les moindres faits et gestes de leur cible. La fille de stars qui ne cesse de cumuler les commentaires négatifs, leur a récemment adressé un message bien placé !

Jade Hallyday et son ami répondent aux haters

A 16 ans, Jade Hallyday a déjà une petite communauté de plus d’une centaine de mille d’abonnés sur Instagram. Avec le feu Johnny Hallyday comme papa et Laeticia comme maman, on peut dire que la toute jeune fille a grandi dans un milieu fait de paillettes et de stars. D’ailleurs son frère et sa sœur David Hallyday et Laura Smet, sont également des célébrités françaises.

Enfant de stars, Jade Hallyday semble être sur le point de prendre son envol et de suivre le chemin de la célébrité, mais en passant par les réseaux sociaux. Avec ses publications dans lesquelles on la voit prendre la pose, tout laisse penser que la jeune fille a tout pour faire partie des plus grands influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.

Toutefois, cela ne semble pas plaire à tout le monde et beaucoup de personnes parmi ses abonnés, reprochent à Jade Hallyday de porter des tenues jugées indécentes ou de prendre des poses trop aguicheuses pour son âge. Sauf que ces personnes ont oublié que Jade Hallyday est la fille d’un homme de caractère, qui ne se laisse pas faire.

Malgré tout, la fille aînée de Laeticia Hallyday n’avait pas jugé utile de répondre à ces critiques jusque-là. Alors qu’elle se trouve dans la capitale française avec sa mère et sa sœur, elle leur a passé un message subtil, à travers le compte Instagram de l’un de ses amis.

Concernant l’ami de Jade Hallyday, il s’agit de Tristan Garnier-Labadie, un jeune homme de 19 ans qui est employé chez TF1. Il semble que les 2 jeunes gens soient particulièrement proches.

Un geste pour répondre aux détracteurs

Sur le cliché posté par Tristan et qui était en blanc et noir, on le voit en compagnie de Jade Hallyday, à l’avant d’une voiture, en train de siroter tous 2, une boisson. Si la photo semble anodine à priori, un détail a retenu l’attention de tous.

En effet, les 2 amis un peu tournés vers la caméra, ont montré leurs majeurs, faisant un « doigt d’honneur ». Cela semble clairement être un message cash adressé aux haters.

Notons que ces derniers n’ont pas épargné la jeune fille pendant Halloween. Pour rappel des faits, la sœur de Joy Hallyday a passé la soirée d’Halloween avec des amis dans le Gers, et a donc partagé ces moments sur son compte Instagram.

Cependant, la tenue de la jeune femme n’a pas fait l’unanimité et plusieurs internautes se sont insurgés contre son déguisement. Cette dernière avait porté un costume “bunny”, qui était composé d’un petit short rose, avec un bustier blanc en dentelle blanche. Pour terminer son déguisement, la fille du taulier a porté des oreilles de lapin.



Si beaucoup ont apprécié, beaucoup d’autres ont déversé leur venin : « “Va t’habiller !!!!!”, “Tellement vulgaire!”, “Pauvre petite fille riche !” ou encore “Tu es trop provocante c’est De pire en pire”, “Laeticia comment laisser votre fille sortir comme ça, de pire en pire” ou “Je dirais qu’une chose, cette gamine est provocante !!! Que fait sa mère ???” »

Si Jade Hallyday avait décidé d’ignorer ces commentaires violents, elle vient de répondre à ces donneurs de leçon par un seul geste… Au suivant !