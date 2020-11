Jade Hallyday : La jeune adolescente choque la toile avec ses dernières photos sur Instagram !

Jade Hallyday est une jeune femme pleine de vie, qui fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Elle suscite énormément l’intérêt des internautes, ce qui se comprend d’ailleurs aisément, puisqu’il s’agit de la fille du célèbre Johnny Hallyday. Même si ce dernier n’est plus de ce monde, sa famille bénéficie toujours de sa notoriété, et le moins qu’on puisse dire, c’est que Jade en a profité pour se faire connaitre. Malheureusement, elle semble ne plus avoir de limite, surtout avec les dernières photos qu’elle a publiées récemment sur Instagram.

La petite famille de Johnny Hallyday se fait lyncher sur les réseaux sociaux

Depuis la mort du célèbre chanteur Johnny Hallyday, sa famille est sous le feu des projecteurs. La vie de sa veuve et de ses deux filles (Jade et Joy) est analysée à la loupe par tous ceux qui les suivent, et les commentaires sont loin d’être toujours très tendres. Laeticia Hallyday par exemple n’est pas vraiment perçue comme une mère exemplaire, et ceci en raison de ses nombreuses idylles avec différents personnages publics français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Nov. 2020 à 3 :32 PST

Actuellement, la petite famille se trouve en France, plus précisément dans le Gers. C’est là qu’elles ont décidé de passer la fête d’Halloween cette année, pour que la veuve puisse assurer la promotion du nouveau projet supposé rendre hommage à l’artiste disparu. En fin de compte, au détriment du projet qu’elles devaient promouvoir, ce sont Laeticia et Jade elles-mêmes qui se font remarquer sur les réseaux sociaux par leurs actes. La mère est accusée de se balader d’homme en homme depuis la mort de Johnny, et la fille quant à elle provoque un vrai scandale avec son dernier post sur Instagram.

Des commentaires pas très tendres sur le dernier post de Jade Hallyday

A l’occasion de la fête d’Halloween, tout le monde se déguise, de préférence en une créature monstrueuse qui fait peur. Eh bien lorsque Jade Hallyday dévoile son costume d’Halloween à ses fans sur Instagram, ils n’ont pas été effrayés, mais plutôt scandalisés. En effet, sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 109 000 personnes, Jade Hallyday vient de publier une photo de son déguisement d’Halloween. Celui-ci est jugé inapproprié pour une jeune fille de son âge.

Voir cette publication sur Instagram Spooky Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 31 Oct. 2020 à 5 :31 PDT

Il faut rappeler que Jade, l’ainée de Laeticia, est âgée de 16 ans à peine. Les nombreux internautes qui la suivent sont donc choqués de la voir s’afficher dans une tenue « trop légère » sur les réseaux sociaux. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les commentaires n’ont pas été tendres, surtout de la part des pères et mères de famille qui la suivent. Elle a reçu de nombreuses critiques, et sa mère également, pour n’avoir pas su, selon les internautes, lui donner le bon exemple.

Des mots très durs ont été écrits en commentaire : vulgaire, provocante, etc. On pouvait lire aussi : mais que fait sa mère ?, que va-t-elle devenir à 18 ans ? je crains le pire, va t’habiller !, cette gamine est provocante, pauvre fille, rien dans le citron, etc.

Si le but de Jade était de s’amuser de manière innocente et sans arrière-pensée, eh bien les internautes n’ont pas compris son humour. Il faut attendre les jours à venir pour savoir si elle fera un post pour s’expliquer et s’excuser, ou si elle jugera plus opportun d’ignorer tous ces commentaires.