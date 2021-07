Jade Hallyday : la jeune fille poste en photo dans une baignoire, sa communauté est folle !

Alors que la jeune femme ne cesse d’être sans cesse violemment critiquée, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde qu’elle aurait pu se trouver dans une situation aussi intenable, c’est le moins que l’on puisse dire… À l’heure où certains de ses fans ne supportent plus de devoir voir Jade Hallyday dans une position comme celle-ci, ils ont été assez nombreux à réagir, même si certains d’entre eux ne se lassent pas de pouvoir voir des photos de la jeune femme dans des tenues encore et toujours plus courtes sur les réseaux sociaux.

Comme on a pu le constater ces derniers jours, il se trouve que Jade Hallyday a tout simplement décidé de frapper très fort et de partir en vacances au Cap Ferret où elle semble passer de très bons moments. Mais malheureusement, on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu et la jeune femme ne s’attendait sans doute pas à attirer la foudre de certaines personnes qui ont eu des attitudes assez violentes et même incompréhensibles à son égard. Pour preuve, on peut se souvenir encore de tout ce que l’on a pu voir récemment en ce qui concerne les débats sur son père et son héritage : certains fans y ont vu là une nouvelle opportunité parfois de proposer des propos haineux et avec beaucoup de violence, même s’il se trouve que jade Hallyday n’y est pour rien !

Mais pour le reste, ses fans préfèrent quant à eux profiter à fond des photos de la jeune femme pendant qu’ils le peuvent : Jade Hallyday a décidé de tout donner à ses fans, et on peut clairement le constater de jours en jours avec des photos encore et toujours plus osées sur les réseaux sociaux. Mais pour pouvoir s’en rendre compte, il faut aller sur son profil Instagram : vous pourrez alors être en mesure de constater les photos assez incroyables que Jade Hallyday peut proposer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Jade Hallyday dans la tourmente : sa nouvelle photo va trop loin

Il y a de cela quelques mois, certains fans avaient été vraiment surpris de voir Jade Hallyday dans une petite tenue sur les réseaux sociaux, avec des photos dans un maillot de bain vraiment trop court à leurs yeux. Bien que la jeune femme ait pu récolter un nombre impressionnant de commentaires positifs, on a également pu lire beaucoup de témoignages haineux à son égard, ce qui n’a pas du tout plu à certains fans, c’est le moins que l’on puisse dire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Toutefois, à l’heure où certains français ne vont pas forcément pouvoir partir en vacances, personne n’aurait pu croire que Jade Hallyday allait proposer de nouveaux clichés aussi torrides à ses fans, même pour les plus envieux ! Les réactions ne se sont pas faites attendre, et on a ainsi pu voir de nombreuses personnes se plaindre des dernières photos de Jade Hallyday qui ne font vraiment pas dans la dentelle, c’est le moins que l’on puisse dire…

Jade Hallyday en photo dans une baignoire : un scandale qui va faire du bruit

C’est encore une fois une photo de la jeune femme qui risque de faire beaucoup de bruit, et non des moindres : personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que Jade Hallyday allait pouvoir se trouver une situation aussi incroyable que celle que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

En effet, avec sa photo dans une simple baignoire, Jade Hallyday a pu provoquer de nombreux commentaires, et certains d’entre eux ne sont pas toujours très élogieux à son égard, même si cela peut parfois faire plaisir à d’autres fans de la jeune femme…