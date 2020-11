Jade Hallyday officiellement en couple : on connait l’heureux élu ! Qui est donc ce Tristan ?

Jade Hallyday, l’une des célèbres filles de Laeticia Hallyday est une véritable star des réseaux sociaux et les médias sont toujours à l’affût de ses nouvelles publications. Récemment, elle a créé l’événement en partageant une nouvelle photo d’elle qui a, encore une fois, été largement commentée. Mais un commentaire a tout particulièrement créé le buzz. Celui d’un certain Tristan…

Jade Hallyday vit enfin sa première vraie histoire d’amour

Après de nombreux mois à Los Angeles, aux États-Unis, puis à Saint-Barthélemy, la petite famille Hallyday fait son grand retour dans l’Hexagone. Et leur planning à l’air surchargé !

Si de son côté, Laeticia Hallyday est en pleine promotion du coffret CD et DVD souvenir de Johnny Hallyday “Son rêve américain », Jade est en plein marathon social et profite de son passage éclair à Paris pour revoir tous ses amis présents sur place.

Et apparemment, la jeune femme a décidé de passer par mal de temps avec l’un d’entre eux, un certain Tristan qui a l’air d’avoir une place toute particulière dans son cœur.

Sur l’une des dernières photos postées par Jade, le jeune homme a simplement commenté un “Je suis amoureux”, ce à quoi la jeune fille a répondu “Awww jtmmmm”.

Voir cette publication sur Instagram 🧃 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Nov. 2020 à 3 :32 PST

Impossible de faire plus clair. Nous assistons clairement au début d’une belle histoire d’amour entre les 2 adolescents.

Mais ce n’est pas la première fois que les deux tourtereaux passent du temps ensemble dans la capitale. Il y a déjà quelques mois, la jeune fille avait posté une photo où elle apparaissait en compagnie de son acolyte. Un selfie où les deux ados avaient déjà l’air très complices.

Sur l’une de leurs dernières photos, Jade Hallyday et Tristan apparaissent sur une place proche de l’Opéra Garnier en train de partager un cornet de fraises au chocolat, un indice supplémentaire en faveur de leur possible histoire ?

Apparemment, le temps est à l’amour chez les Hallyday, et pendant que Laetitia roucoule avec Jalil Lespert, sa fille aussi passe du bon temps avec son nouvel amoureux.

Voir cette publication sur Instagram Back 🌤💕 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 25 Juin 2020 à 4 :33 PDT

Qui est donc ce mystérieux Tristan, le nouvel amoureux de Jade Hallyday ?

Depuis que ces dernières photos ont été publiées, une question est sur toutes les lèvres : qui est donc ce fameux Tristan.

Il se trouve que ce n’est autre que Tristan Garnier Labadie, un jeune homme de 19 ans dont la carrière est en train de monter en flèche.

Bachelor en alternance à la Direction de la communication Groupe TF1 durant 2 ans, le jeune homme travaille actuellement dans le marketing digital et la communication digitale de NRJ Group et “travaille” également comme DJ, invité radio et influenceur à ses heures perdues. Et à en croire son compte Instagram, ça a l’air de plutôt bien marcher pour lui.

Et alors que le jeune entrepreneur a pris l’habitude de s’afficher aux 4 coins du monde avec des demoiselles en maillot de bain, il semblerait qu’au fond de son cœur, il n’y ait une place que pour Jade Hallyday.

D’ailleurs entre les deux adolescents, les compliments, les petits mots doux et les emojis évocateurs vont bon train : “My sunshine”, “Loveuuuu”, “Bae”, 🍓♥️, “Reunited ❤️”, “Back 🌤💕”.

Chaque nouvelle photo et chaque commentaire posté devient alors le théâtre d’un jeu de séduction 2.0 dont seuls les adolescents de notre époque ont le secret.

Et pendant que cette parade digitale suit son cours, il ne nous reste plus qu’à attendre la photo “officielle” des 2 tourtereaux !