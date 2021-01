Jade Hallyday : elle poste une photo où on voit son derrière et reçoit des commentaires très déplacés !

Cela fait déjà quelques mois que Laeticia Hallyday s’affiche au bras de Pascal Balland, son nouveau compagnon et que l’on découvre régulièrement des clichés de la petite famille recomposée, qui malgré les tragiques événements, à l’air de se porter bien mieux.

De leur côté, Jade et Joy ont l’air de mener la vie de n’importe jeune fille de leur âge, avec ces bons et ces mauvais côtés : Amis, sorties, réseaux sociaux, selfies en tout genre…

Mais Internet est un monde complexe, et un petit commentaire douteux laissé sous une photo de l’une des filles Hallyday, a suffit à “allumer le feu” !

Jade Hallyday , une adolescente comme une autre

Du haut de ses 16 ans, Jade Hallyday a déjà tout d’une grande, ou du moins c’est ce qu’elle aimerait nous faire croire.

À travers son compte Instagram, elle partage régulièrement avec ses fans (et accessoirement avec ceux de son papa qui la suive de très près), des photos d’elle, de ses amis, de sa famille et des paysages paradisiaques qui l’entourent. Comme n’importe quelle adolescente de son âge me direz-vous !

Certes, mais il n’empêche qu’être la fille d’une étoile du rock et de la chanson française présente également sont lot de mauvaises choses. Notamment la surexposition dont elle est victime, mais dont elle s’accommode, et avec laquelle elle joue grâce à son propre compte Instagram.

Une photo anodine, un commentaire pas si anodin…

Que l’on jette un œil à l’Instagram de la jeune Jade, ou à celui de notre petite sœur de 16 ans, il y a fort à parier que l’on y retrouve le même style de photo et les mêmes types de pose à la Kardashian ou à la Beyoncé. Pas de quoi s’affoler donc, c’est surtout générationnel.

Le problème avec Internet, c’est qu’on y trouve de tout, du bon comme du mauvais. Et une photo peut être encensée par les followers, comme elle peut être le point de départ de harcèlement virtuel.

Heureusement pour elle, Jade a plutôt l’habitude d’être du bon côté de l’histoire et avec ses plus 105.000 followers, la jolie jeune fille a l’air de recevoir davantage de commentaires flatteurs que de commentaires insultants.

“Tu as de superbes fesses…”

Le 5 septembre dernier, Jade Hallyday décidait de publier une photo d’elle, accompagnée de sa meilleure amie. Les deux jeunes filles sont appuyées sur un balcon, vêtu d’un sweat mi-long et d’un bas de maillot de bain. Pour les haters et les fans de Johnny Halliday qui se sentent sûrement un peu obligés de protéger la jeune fille des dangers d’internet, c’est la photo de trop.

Alors soit, publier des photos de soi, quelles qu’elles soient, revient à s’exposer aux yeux du monde et donc a être prêt à encaisser de possibles critiques.

Cependant, il ne faut pas oublier que Jade est mineure et surtout, elle est adolescente. Tout ce qu’elle veut c’est être comme tout le monde. Et à notre époque, tout le monde publie ce genre de photo. Que vous trouviez cela bien ou mal, à vous de juger selon votre propre valeur morale, il n’empêche que c’est un fait.

Hors ce qui n’est ni normal, acceptable ou recevable, c’est le fait que certaines personnes se permettent de sexualiser une adolescente mineure de 16 ans.

“Tu as de superbes fesses…”

Ce commentaire venant d’un compte anonyme n’a pas tardé à déclencher une avalanche de commentaires, cette fois-ci visant à protéger l’adolescente. Ainsi on a pu lire “Vous vous adressez à une adolescente de 16 ans, rappelez-vous-en !”, “Ce n’est pas votre amie, lui dire qu’elle est jolie, oui, qu’elle a de belles fesses, c’est déplacé !”

Et hop ! De quoi passer l’envie aux prochains followers de se permettre des commentaires aussi déplacés à l’égard de la jeune fille !