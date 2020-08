Jade Hallyday : sa mère décide d’évincer son ancienne marraine et lui en choisit une nouvelle en la rebaptisant !

Une décision inattendue venant de Laeticia Hallyday

Après avoir quitté le monde des vivants, le testament du rockeur a fait des mécontents. En effet, ce dernier a laissé la totalité de son héritage à sa femme. Frustrée par cette situation, Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a poursuivi en justice sa belle-mère. Une affaire qui a duré des années, mais qui a apporté ses fruits. En effet, la jeune maman a eu droit à une somme conséquente de 2,6 millions d’euros de la part de Laeticia Hallyday.

Quant à son frère David Hallyday, il avait repoussé toute idée de poursuite en justice en se contentant de ne recevoir que les droits d’interprétation de la chanson « Sang pour sang ».

Face à cette situation, nombreux sont ceux qui ont été du côté des enfants de Johnny Hallyday, notamment la meilleure amie de la veuve. Ayant du mépris envers Laeticia, Luana Belmondo n’a cessé de les soutenir. Ainsi, la femme de Paul Belmondo n’avait guère hésité à les supporter. « L’amour sincère d’un fils pour son père… l’intelligence d’un homme. Je viens de vivre un moment d’intense émotion merci David Hallyday », une affirmation parmi tant d’autres que l’animatrice a dévoilé.

Cependant, cette position prise par son amie a fortement déplu à Laeticia Hallyday, la conduisant ainsi à se venger. Luana Belmondo a été ainsi détrônée de son rôle de marraine bien qu’elle occupait une place énorme dans le cœur de la petite Jade.

Luana Belmondo abasourdie par la nouvelle

La fille adoptive du défunt Taulier et l’actuelle compagne de Pascal Balland a connu un changement de marraine à ses 15 ans. En effet, l’année dernière, Jade et Joy, accompagnées de leur mère, ont passé un séjour aux Caraïbes. Leur passage sur l’île leur ont permis de profiter du soleil, mais surtout de passer des instants magiques avec leurs proches. Le 24 août dernier, Laeticia Hallyday en a profité pour rebaptiser sa fille en lui accordant une nouvelle marraine. Nommant ainsi Marie Poniatowski à la place de Luana Belmondo, marraine de Jade depuis 2005. Toutefois, cette dernière n’a été informée de la nouvelle qu’à travers la presse. En effet, l’animatrice a dévoilé ses ressentis face à la situation lors de son passage dans les colonnes de « Gala » mars dernier. « J’ai appris dans la presse que Jade n’était plus ma filleule. Mais elle reste dans mon cœur » avait-elle dévoilé. Elle a également ajouté que la rupture de la relation amicale qu’elle entretenait avec la mère de Jade était si rude. Malgré cela, Luana Belmondo reste optimiste et accepte la volonté de Laeticia Hallyday.

Ce lundi 3 août, Jade Hallyday a fêté son 16e anniversaire. Un autre anniversaire passé sans la présence de son très cher père. Toutefois, elle n’a pas manqué de soutien de ses proches lors de la célébration. Bien que sa marraine de cœur ne soit plus à ses côtés, Jade pouvait compter sur la présence de Marie Poniatowski. Étant sa marraine officielle depuis un an, cette dernière n’a pas manqué de jouer son rôle. En effet, elle lui avait laissé un beau message à cette occasion. « Joyeux anniversaire ma filleule d’amour, je suis si fière de toi, tu es une personne merveilleuse, merci d’être la personne que tu es pour ta maman et ta petite sœur Joy. Papa serait si fier de toi, love you. » a-t-elle écrit. Une intention qui fait chaud au cœur à la jeune fille.

#unjoueunbisou 💋Continuons cette jolie chaîne de solidarité pour les enfants de @labonnetoileorg Si fière d'être femme de cœur @clarinsFR ❤ pic.twitter.com/WVTskrzrqA — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 30, 2017

Quoi qu’il en soit, aucun changement n’a été constaté du côté de Jean Reno, parrain de Jade Hallyday ni du côté de la marraine de sa petite sœur Joy, Hélène Darroze.