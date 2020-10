Jade Lagardère : la femme d’Arnaud Lagardère en détresse, elle publie encore des messages très inquiétants !

View this post on Instagram

J’ai 30 ans et quelques jours.. Je n’ai pas vu défiler toutes ces années… Le temps passe tellement vite et parfois m’effraie surtout quand je vois mes petits anges grandir et évoluer jour après jour. Je regarde toutes ces années passées où j’ai vécu ma vie à 1000/ h, une enfance volée me dira-t-on car j’ai commencé à l’âge de 13 ans dans le mannequinat, ou encore de l’insouciance car je suis devenue maman très tôt, à 25 j’avais déjà mes trois enfants, à 26 ans je me suis dirigée vers une autre passion qui me hantait depuis toujours : l’écriture. Je suis devenue scénariste de bande dessinées, d’ailleurs un tout grand merci à tout ceux qui ont cru en moi 🙏🏼 J’ai plus que hâte d’être l’année prochaine, non pas pour fêter mes 31 ans mais pour vous faire découvrir les nouvelles aventures de mon héroïne Amber Blake. Une justicière au grand cœur avec envie et détermination, elle est là pour vous donner de l’espoir à tous et comme on dit toujours “ L’espoir fait vivre” XX- Jade