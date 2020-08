Jade Leboeuf : elle dévoile pour la première fois la photo de son bébé

View this post on Instagram

Attendre notre fils avec toi 🤍 • Je suis chanceuse d’avoir un mari aussi formidable que toi! Pourvu que notre petit prince soit comme son père. • Cette expérience n’aurait pas été la même sans toi, sans ton soutien et tes mots doux au quotidien et je me réjouis de pouvoir te présenter ton fils. Ce petit être qui fait partie de moi depuis plus de 8 mois et qui représente notre amour ♥️ • Je t’aime tellement et j’ai hâte de te voir dans ton rôle de père et de voir notre bébé dans tes bras. @rodriguessteph • Merci @sandracollignon_1001photos pour cette superbe photo! • #parentstobe #futurparents #pregnancyphotoshoot #blackandwhite #us #babyiscoming