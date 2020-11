Jalil Lespert est en couple avec Laeticia Hallyday ! Découvrez la décision qu’il a prise pour la protéger !

La femme de 45 ans aurait trouvé l’amour dans les bras de quelqu’un d’autre. Il s’agit de l’acteur et réalisateur Jalil Lespert.

Entre Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, c’était un véritable coup de foudre. La mère de deux enfants avait passé un été assez mouvementé avec le restaurateur Pascal Balland. Cependant, ce dernier trouvait qu’il vivait avec l’ombre de Johnny Hallyday et a fini par rompre avec la veuve du Taulier. Les un an qu’ils ont passés ensemble n’ont apparemment pas suffi pour consolider leur relation. De toute évidence, Laeticia Hallyday n’a pas mis du temps à passer à autre chose, car elle avait déjà un autre homme dans son cœur. C’est la raison pour laquelle elle s’est mise en couple quelque temps seulement après s’être séparée de Pascal Balland. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

De l’amour dans l’air

Comme l’a révélé Voici, les deux tourtereaux ont commencé par échanger depuis cet été pour des raisons professionnelles, mais ils ne savaient pas que l’amour les attendait au détour du chemin. En effet, l’acteur avait en tête de réaliser un biopic sur Johnny Hallyday. Tout avait commencé alors que Laeticia et Jalil étaient à près de 6700 km l’un de l’autre.

Leur idylle a débuté de manière épistolaire. Ils avaient commencé par s’écrire sur les réseaux sociaux avant de se mettre à communiquer sur Whatsapp. Après plusieurs semaines d’échanges, les deux amoureux ont décidé de se rencontrer. Chose dite, chose faite !

La veuve du Taulier est actuellement en déplacement sur Paris pour promouvoir l’œuvre de Johnny Hallyday. Ce fut donc l’occasion pour elle de faire plus ample connaissance avec l’homme de 44 ans. De toute évidence, c’est Jalil Lespert qui fait battre son cœur maintenant. Loin d’être un simple rencard, ce fut un vrai coup de foudre entre l’acteur et la mère de deux enfants.

Quand Jalil Lespert décide de protéger Laeticia Hallyday des insultes

Dans une publication sur Instagram, Jalil Lespert a partagé une vidéo où on voyait deux allumettes qui se consument ensemble. Ce fut le commentaire de Laeticia Hallyday qui a attiré l’attention des internautes. « L’amour au premier regard », avait-elle écrit. Ce fut la raison pour laquelle la mère de deux enfants est devenue la cible des critiques sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont commencé par la juger en faisant référence à sa relation avec son ex Pascal Balland. Alors que Laeticia Hallyday se faisait fustiger sur Instagram, l’acteur a pris une décision radicale pour la préserver. Il a décidé de bloquer les commentaires de cette publication. Une belle preuve d’amour de l’homme de 44 ans, très protecteur avec son amoureuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 31 Oct. 2020 à 10 :05 PDT

Un grand pas pour le couple

Bien que l’ombre de Johnny Hallyday la poursuit toujours, Laeticia Hallyday a décidé de vivre pleinement sa vie et d’ouvrir son cœur à l’amour. On a même appris que le couple a décidé de se présenter l’un l’autre à leurs enfants respectifs. De toute évidence, les choses sont allées très vite entre eux et ils n’ont pas l’intention de perdre du temps.

Laeticia est la maman de Jade et de Joy. L’acteur quant à lui est père de trois enfants : Aliosha et Gena, nées de sa relation avec l’actrice Bérangère Allaux et Kashina, sa cadette qu’il a eue avec Sonia Rolland. On se demande bien comment les enfants ont pris la nouvelle relation de leurs parents.