James Blunt : le chanteur attrape le scorbut en se nourrissant que de viande pour provoquer les végétariens !

James Blunt, le chanteur de « You’re Beautiful », a récemment déclaré qu’il avait déjà contracté le scorbut lors de ses années d’études universitaires.

Un défi plutôt malsain

Il a étudié l’ingénierie et la sociologie de la fabrication aérospatiale à l’Université de Bristol. Le chanteur a expliqué que presque tout son entourage a opté pour un régime alimentaire végétarien. 170 des filles de sa classe de sociologie de la fabrication aérospatiale étaient végétariennes ou végétaliennes. Cette situation a fortement révolté celui-ci, c’est pourquoi il a décidé de faire le contraire. Il s’est donc mis en tête de se livrer à un régime 100 % à base de poulet et de viande hachée. Il a en effet affirmé : « J’ai décidé que je deviendrais carnivore et que je vivais simplement de viande hachée, de poulet, peut-être avec de la mayonnaise. »

James Blunt mange de la viande pour provoquer les végétariens et attrape le scorbut https://t.co/6J9HDm2rDG — CNEWS (@CNEWS) August 20, 2020

Ce régime a duré plus de deux mois selon sa révélation, et ça n’a pas été sans conséquence. Cela l’a rendu très malade dû au manque de vitamine. Il faut savoir que cette maladie peut entraîner des douleurs aux membres, la faiblesse et la fatigue. Et c’est précisément ce dont le chanteur aujourd’hui âgé de 46 ans a souffert à cette époque. Il rajoute donc : « Il m’a fallu environ six à huit semaines pour devenir très malsain et voir un médecin, qui a ensuite dit “Je pense que vous avez les symptômes du scorbut” ». Le chanteur a expliqué à « Table Manners with Jessie Wars », un podcast culinaire que la situation a très mal fini. « Le médecin m’a dit que je manquais de vitamine C donc je me suis mis à boire du jus d’orange chaque soir, ce qui m’a provoqué des remontées acides », poursuivit-il. Cela ne lui a pas été très bénéfique si on en croit son témoignage.

James Blunt a choppé le scorbut après n'avoir rien mangé d'autre que du poulet, de la viande hachée et un peu de mayo pendant 2 mois. Pourquoi ce régime ? Pour contrarier ses amis végétariens et véganes, évidemment.https://t.co/RmP8ywu8E5 pic.twitter.com/ZpKROyYwCT — Rémi (@RemiLyingMouse) August 20, 2020

Le scorbut, une maladie très dangereuse

Le scorbut est une maladie très grave et est aussi connu sous le nom de « Maladie des marins ». Ce nom a été attribué du fait que les marins lors des longs voyages en bateau au 19e siècle les contrastaient. Comme ils n’avaient pas la possibilité de trouver des fruits et des légumes frais lors de leur long périple. Cette maladie peut avoir des conséquences vraiment catastrophiques pour la santé. Car le manque de vitamine C peut s’avérer être une maladie à long terme. Les principales caractéristiques sont la purulence des gencives et le déchaussement des dents. Puis l’hémorragie s’ensuit et cela entraînant la mort du malade.

Suivre un régime 100 % végétarien ou végane sans développer des carences est effectivement possible. En utilisant les légumes pour ces protéines et en ajoutant des suppléments alimentaires pour le magnésium. Il faut savoir qu’un régime 100 % carnivore n’est tout à fait pas adapté à notre corps. Sachant que celui-ci est de base omnivore, la variété de l’alimentation est requise pour garantir une bonne forme et santé physique. Un aliment totalement à base de viande augmente le risque de faire face au scorbut et à bien plus de maladies encore. À titre d’exemple, occlusion intestinale, une importante constipation causée par le manque de fibre. Cette situation aurait pu être fatale pour James Blunt, disait-il en rigolant.

James Blunt attrape le scorbut en essayant de devenir carnivore pour prouver que c'est un vrai homme. https://t.co/LnXq0qYdq5 — Dysfunctional Workaholic (@Leif_millelnuie) August 21, 2020

En tout cas, il ne faut pas suivre son exemple, car la santé n’est pas un sujet à plaisanterie. Avant de prendre de telle décision, il faut faire preuve d’une grande analyse et discernement.