James Bond : Le prochain 007 sera une femme… Et elle se fait déjà critiquer sur les réseaux sociaux !

Une nouvelle aussi appréciée que décriée par les fans de la saga. Qui est donc cette actrice qui fait autant parler ?

Depuis juillet 2019, des rumeurs ont commencé par circuler sur le prochain acteur qui endossera le rôle de l’agent 007 dans le prochain opus de la saga. Selon les bruits de couloirs, ce serait Lashana Lynch qui allait représenter l’agent secret réputé pour déjouer les plans machiavéliques des ennemis de la nation britannique. Est-ce parce qu’il pourrait s’agir d’une femme que les rumeurs étaient plus persistantes ou bien la raison se situait à un autre niveau (sa couleur de peau) ? Une chose est sûre aujourd’hui, c’est que les rumeurs avaient raison puisque la jeune femme a confirmé les spéculations lors d’une interview qu’elle a accordée au Harper’s Bazaar…

Une femme noire pour reprendre le flambeau de James Bond !

C’est le 3 novembre dernier que Lashana Lynch était invitée à donner une interview au magazine américain Harper’s Bazaar. La jeune femme est celle qui a été désignée pour être l’actrice vedette du prochain James Bond. La jeune femme ne cache pas sa fierté et il y a de quoi, car les films de cette saga sont extrêmement populaires.

Pour la franchise, le choix de la comédienne pour ce rôle est une incroyable révolution en termes de représentation et d’inclusivité. « Je fais partie de quelque chose qui s’annonce très, très révolutionnaire », avait-elle déclaré. Pour la jeune femme, il est très important qu’elle incarne à 100% et de façon authentique l’expérience d’être Noire dans chaque projet, quel que soit le budget qui lui a été alloué.

Pour Lashana Lynch, il est hors de question qu’elle accepte un rôle figé dans le marbre. C’est complètement à l’opposé de ses principes. Sur ce projet, l’actrice a collaboré avec la coscénariste du film Phoebe Waller-Bridge. Cette dernière s’est assurée que le personnage soit assez nuancé lors de sa représentation. Dans « Mourir peut attendre », James Bond se retrouve en exil en Jamaïque et ce sera avec l’agent Nomi (Lashana Lynch) qu’il collaborera pour effectuer une toute dernière mission.

Des réactions peu encourageantes de la part des fans… pff !

Si certaines personnes ont salué le choix d’une femme pour incarner le fameux rôle, d’autres en revanche se sont montrées contre l’idée. On pourrait bien se douter qu’il y aurait certains fans, racistes et sexistes qui auraient beaucoup de mal à accepter le fait que ce soit une femme et de surcroit, une noire qui incarne cette icône cinématographique.

Cela a valu à la jeune femme d’être la cible de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux. Les commentaires de certains internautes étaient loin d’être amicaux. Leurs propos ont été tellement virulents que la jeune femme s’est même retrouvée contrainte de se retirer des médias sociaux pendant un temps. « Je suis une femme noire – si une autre femme noire avait été prise pour le rôle, il y aurait eu le même débat, elle aurait subi le même genre d’attaques, les mêmes abus ».

Loin d’être découragée par les critiques, Lashana Lynch est plus que jamais prête à assumer les responsabilités découlant de l’incarnation de ce rôle. Pour le moment, la sortie du prochain opus « Mourir peut attendre » est prévue pour le 31 mars 2021. On espère que la jeune femme sera à la hauteur… On a hâte, en fait !