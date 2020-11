James Bond : Une chanson de Dalida sera la bande originale du prochain film « Mourir peut attendre » !

La notoriété des films de James Bond fait qu’on les attend toujours avec grande impatience. Pour le prochain qui s’intitule Mourir peut attendre, les cinéphiles seront bercés avec la bande originale qui comportera une chanson, et pas n’importe laquelle : « Dans la ville endormie » de la regrettée Dalida !

Changements et reports pour le 25e James Bond

Alors que les fans rongent leurs freins pour la sortie du prochain James Bond, on en sait plus sur les nouveautés et autres informations. Déjà, le film s’intitule Mourir peut attendre, et si en temps normal, il aurait dû déjà être dans les salles, la pandémie a marqué le monde du cinéma, et aucun film n’y a échappé.

Cependant, il s’agit seulement d’un report, car le cinéma est toujours là. Même si les barrières sanitaires compliquent un peu les choses, les plateaux de tournage marchent toujours, dans l’objectif d’offrir des moments de bonheur aux cinéphiles.

Si ailleurs, l’on s’est arrêté à un seul confinement, en France, et ce, depuis le 28 octobre 2020, le Chef de l’Etat et son gouvernement ont instauré un deuxième confinement afin d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie qui a pris de l’ampleur. Evidemment, cette mesure ne fait pas des heureux et empire même la situation déjà catastrophique de certains métiers comme dans la restauration.

Aussi, pour ce qui est du 7e art, tout n’est pas rose n’ont plus, surtout que toutes les salles en France sont fermées. De plus, la sortie de bon nombre de films a été décalée, et ce fût d’ailleurs le cas du prochain film de l’agent 007, Mourir peut attendre. En effet, il devait être au cinéma depuis le mois d’octobre 2019, mais il a été reporté en avril 2020.

Au fil du temps, les fans ont été informés du report de ce 25e James Bond pour ce mois de novembre 2020 en France. Malheureusement, avec la deuxième vague de l’épidémie, pour le moment, il faut s’attendre à voir le film le 31 mars 2021 au plus tôt en France.

Une chanson française pour la bande originale de James Bond

L’agent 007 ne débarque pas avant de longues semaines, mais on a quand même des informations pour satisfaire quelque peu la curiosité des cinéphiles, en ce qui concerne les péripéties de l’espion de Sa Majesté.

On apprend ainsi que pour cet opus, l’actrice Lashana Lynch sera de la partie, et elle n’endosse pas n’importe quel rôle. En effet, la jeune femme de 32 ans sera la première femme noire de toute la saga des films James Bond à endosser le titre de 007.

Notons que cela sera de courte durée afin de laisser la place à Daniel Craig, l’acteur qui incarne le personnage de James Bond depuis les années 2005. Autre nouvelle toute aussi intéressante et qui fera plaisir au peuple français, il semblerait que l’une des chansons de l’artiste défunte Dalida, se retrouvera dans la bande originale du film de James Bond à sa sortie.

Il s’agira de la chanson sortie en 1968, et intitulée : ‘’Dans la ville endormie’’. Notons que cette chanson cadre très bien avec l’univers des films de James Bond, et encore plus pour celui-ci : Mourir peut attendre, en anglais : No time to die.

Pour la petite histoire, ce n’est pas la première fois que l’une des chansons de Dalida intéresse le cinéma. On se rappelle encore de son titre Bambino, qui a été utilisé dans OSS 117, Le Caire, nid d’espion… Comme quoi, Dalida est une artiste immortelle. Décédée en 1987 à l’âge de 54 ans, elle continue de vivre à travers son œuvre…