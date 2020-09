James Lafferty (les Frères Scott) s’est fiancé avec une ravissante actrice !

« Elle a dit oui »

En couple depuis plusieurs années, James Lafferty et Alexandra Park sont passés à l’étape supérieure avec leur relation amoureuse. En effet, l’acteur américain a demandé sa compagne en mariage et cette dernière a dit oui. Ainsi, c’est avec une très grande joie que le nouveau fiancé s’est empressé d’annoncer la bonne nouvelle à ses 1,1 million d’abonnés sur son compte Instagram.

« Elle a dit oui » a-t-il mis en légende d’une photo prise en selfie dans une cuisine et dans laquelle on le voit avec sa fiancée. Sur le cliché, James Lafferty affiche une mine bien souriante alors que sa bienaimée se tient derrière lui et l’enlace dans ses bras. La main gauche de cette dernière étant placée au premier plan de la photo, on peut apercevoir la jolie bague de fiançailles qu’elle porte.

Il faut dire que James Lafferty n’a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à sa jeune fiancée. En effet, la photo montre bien que la bague de fiançailles d’Alexandra Park est sertie d’un beau diamant. Si l’actrice est surement aux anges à l’heure qu’il est, il est tout de même étrange qu’elle n’ait pas fait part de cette réjouissante nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

L’explication vient sans doute du fait qu’Alexandra Park préfère garder une certaine discrétion autour de sa vie privée. D’ailleurs, elle n’a jamais officialisé sa relation avec James Lafferty. Depuis toujours, au lieu de publier des photos de son couple, elle préférait plutôt partager des clichés dans lesquelles on l’aperçoit avec son meilleur ami Tom Austen.

Retour sur les carrières et la vie amoureuse des deux acteurs.

Alexandra Park est née le 14 mai 1989 à Sydney. C’est en 2009 qu’elle a fait ses premiers pas dans le cinéma. De 2009 à 2013, elle a joué dans le feuilleton télévisé australien Summer Bay. Puis, en 2013, elle rejoint la série The Royals dans laquelle elle incarne le rôle de la princesse Éléonore. Ensuite, en 2016, elle décroche le rôle principal du thriller The Deep End avec l’actrice Nora-Jane Noone.

En novembre 2017, Alexandra Park ainsi que d’autres actrices dont Hilarie Burton et Danneel Harris avaient dénoncé les agressions sexuelles commises par le réalisateur Mark Schwahn. Par ailleurs, la belle actrice a déjà eu plusieurs occasions de marcher sur les tapis rouges en compagnie de James Lafferty, et ce, à l’occasion de la promotion de la série Everyone is Doing Great.

En amour, avant sa romance avec James Lafferty, Alexandra Park a vécu une relation amoureuse avec le surfeur et mannequin Luke Cheadle. Ils étaient en couple entre mai 2012 et juillet 2015.

Quant à James Lafferty, après les succès de la série Les Frères Scott, sa carrière d’acteur s’est quelque peu faite discrète. En effet, il enchaînait les petits rôles dans des projets comme Crisis, Underground, ou encore The Haunting of Hill House. En 2018, il faisait la promotion de sa série Everyone is Doing Great à l’occasion du festival de télévision de Monte-Carlo.

Côté cœur, l’acteur a connu plusieurs aventures amoureuses avant sa liaison avec Alexandra Park. Tout d’abord, il a connu une brève histoire avec Sophia Bush, sa collègue dans les Frères Scott. Ensuite, il est sorti avec Shantel Vansanten, encore une actrice dans les Frères Scott. Puis, il s’est mis en couple avec Ève Hewson, la cadette des filles du chanteur Bono. Leur liaison a duré cinq ans.