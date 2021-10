Jamie Chung est maman, l’actrice et son mari Bryan Greenberg présentent leurs jumeaux !

Grande joie pour l’actrice Jamie Chung et son époux. Les deux tourtereaux sont finalement parents de deux petits bouts de chou. Ils ont accueilli des jumeaux dans leur vie pour leur plus grand bonheur. Une nouvelle qu’ils n’ont pas tardé à partager avec leurs abonnés respectifs.

Jamie Chung est maman : son époux comblé

Jamie Chung et Bryan Greenberg sont mariés depuis 2015 et filent le parfait amour. Après autant d’années de vie commune, les deux amoureux ont décidé finalement d’agrandir leur famille, par l’arrivée de mignons bébés. Il faudrait dire que leur rêve s’est enfin réalisé car les acteurs sont actuellement parents de jumeaux.

Jamie Chung est maman pour la toute première fois. Elle a donc finalement pu réaliser son rêve de maternité après toutes ces années de suivi médical. Sa grossesse est totalement passée inaperçue. La jeune maman ne s’est pas encore réellement montrée avec ses enfants. Elle a juste reposté la vidéo de son chéri dans sa story Instagram.

En effet, le papa des jumeaux a posté une vidéo sur Instagram le dimanche 24 octobre 2021. Sur celle-ci, il apparaît tout souriant, tenant ses nourrissons contre son torse. Quelle belle manière de créer des liens avec ses derniers. Totalement aux anges, Bryan écrit en légende de son cliché : « Nous avons deux fois plus de problèmes désormais ».

On va devoir être encore patient pour plus d’information, puisque jusqu’à présent, le nom et le sexe des jumeaux n’ont pas encore été divulgués. Il en est de même pour la date de naissance de ces bébés.

Tout compte fait, nombreux sont ceux qui ont été ravis pour le couple suite à l’annonce. On peut faire mention par exemple de Mindy Kaling qui s’est empressée de féliciter les deux tourteaux pour cette grande bénédiction.

Un fort désir d’être maman

Jamie Chung avait eu à exprimer dans le passé, son désir ardent de devenir maman. Elle avait même confié à ses abonnés en 2019, avoir congelé ses ovocytes. Elle avait affirmé « Je mijote l’idée de congeler mes œufs depuis quelques années maintenant ». Elle poursuit cependant en révélant avoir décidé finalement d’aller de l’avant avec le processus.

Hormis ça, elle déclare « (…) j’ai le meilleur partenaire de vie et je veux un jour élever un enfant avec Bryan ». « Je ne sais juste pas quand cela arrivera » a-t-elle conclu. Visiblement la chance a tourné en leur faveur puisque son désir ardent s’est enfin matérialisé.

A-t-elle eu recourt à une Fécondation In Vitro (FIV) ? La préoccupation demeure encore sans suite. Mais, il se pourrait bien que c’est cette méthode que le couple ait utilisée, puisqu’elle donne plus de chance davoir des jumeaux ou triplés.

Jamie Chung et son époux Bryan

Les deux amoureux sont réellement en couple depuis 2012. Ils se sont fiancés le 27 décembre 2013 pour leur plus grand bonheur. Jamie et Bryan se sont donc dit oui à Santa Barbara en Californie le 27 décembre 2015. La jeune femme est une véritable fervente adepte de l’industrie de la mode particulièrement. Elle partage cependant des expériences et des conseils en matière de nourriture, de voyage et autre sur son blog.