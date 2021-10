Jarry en couple, l’humoriste se confie sur la rencontre et la fusion avec son compagnon !

Des nouvelles quotidiennes sur la vie amoureuse de nos stars, ce n’est pas réellement ce qui manque. Cette fois, c’est Jarry, l’acteur qui est à l’affiche de la série A tes côtés qui est principalement en lice. Le jeune homme a rencontré l’amour depuis un bon bout de temps déjà. Il se confie en toute quiétude sur leur rencontre et bien plus.

Une rencontre extraordinaire et déterminante

Jarry élève ses deux enfants jumeaux depuis Juin 2016 avec son compagnon. Cependant, étant donné que le couple est très discret, il est plutôt difficile d’en apprendre davantage sur celui qui partage sa vie. Fort heureusement, il a accepté de dévoiler un peu plus d’informations sur le moment où ils se sont rencontrés. C’était un moment inattendu et extraordinaire à la fois. « Quand je l’ai rencontré, c’était évident » a-t-il déclaré les yeux tout scintillants.

L’acteur poursuit « Je crois qu’il m’a appris que quelqu’un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien ». Il faut reconnaître, que chaque jour passé au côté de son chéri est un moment de pur plaisir pour Jarry. C’est évidemment un homme qu’il trouve extraordinaire, unique et formidable. « Et encore aujourd’hui, je me dis qu’il arrive à vivre avec moi, c’est forcément quelqu’un de formidable » précise-t-il.

L’homme qui reconnaît ne pas être si facile à vivre, est très heureux et se trouve chanceux, d’avoir son bien-aimé à ses côtés. Toutefois, Jarry se retient d’en dévoiler davantage. Il est plutôt dans une intention noble de vouloir protéger les siens.

Un quotidien pas très facile avec les menaces

L’acteur est menacé au quotidien. Il reçoit des messages de mort parce qu’il est père homosexuel. Ce qui n’est évidemment pas facile à vivre ni pour lui, ni pour son compagnon également. « On va te retrouver, on va vous brûler, on ne peut pas laisser deux enfants se faire sodomiser par des hommes ». Tels sont les multiples messages que reçoit cette famille qui doit se préserver pour faire face à la haine de certains.

En effet, si Jarry et son chéri ont opté pour la GPA, c’est tout simplement parce qu’ils étaient désireux de devenir parents. Non seulement ça, le couple voulait aussi se passer de l’adoption. Puisqu’en France, l’adoption par un couple d’hommes est infernale. C’est même traité de manière très peu glorieuse par les administrations.

Jarry, sa carrière

Jarry de son vrai nom Anthony Lambert est un humoriste, acteur, metteur en scène et animateur de télévision française talentueux. Il a plus d’un tour dans son sac. Né à Angers en Maine-et-Loire, Jarry a rejoint à l’âge de vingt-deux ans la compagnie Entrées de Jeu dirigée par Bernard Grosjean. Il devient par la suite membre récurrent de Face à la bande sur France 2 en 2014. Il participe par la suite à Show ! Le Matin sur D17. L’acteur poursuit son aventure jusqu’en juillet 2020. Il présente à cette date, l’émission Good Singers en première partie de soirées sur TF1.