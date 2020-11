Jarry : L’humoriste opte pour une nouvelle coupe de cheveux… Ses enfants sont déçus ! 

Ni ces derniers ni ses enfants n’ont apprécié sa nouvelle coupe.

À 43 ans, Jarry fait sans doute partie des humoristes les plus appréciés par le public. Si on le reconnaît par certains signes distinctifs comme sa gestuelle et sa voix unique, c’est surtout sa coupe de cheveux qui le caractérise le plus. Personne ne peut parler de Jarry sans faire référence à la houppette qu’il possède au-dessus du crâne. Depuis ses débuts, l’humoriste ne s’est jamais présenté avec une autre coupe que celle-là et c’est justement ce qui faisait sa renommée. Pourtant, il a décidé de tout couper. Le pic de cheveux qu’il a au-dessus de la tête n’est plus et cela est bien loin de plaire à ses fans et ils n’ont pas hésité à en parler sur les réseaux sociaux. Ses enfants, eux non plus n’ont apprécié son nouveau look…

Jarry était beaucoup mieux avant

C’est de nouveau le confinement et la situation ne plaît pas à tout le monde. C’est non sans fierté que l’humoriste a décidé de partager une certaine nouvelle avec ses fans. Peut-être est-ce l’ennui du confinement qui a donné à Jarry l’idée de tailler sa coupe fétiche ? Une chose est certaine, c’est que tout le monde n’a pas apprécié.

En effet, après avoir découvert le nouveau look de l’humoriste, plusieurs personnes ont pensé qu’il était beaucoup mieux avec sa houppette. Cependant, même s’il y a eu quelques réactions positives, la majorité était loin d’apprécier cette nouvelle apparence.

« Jarry sans la houppette, ce n’est pas Jarry si ? » « Tu as un physique plus drôle avec la houppette », « J’aimais mieux avant ». Tels sont les commentaires qu’on pouvait lire sous la photo de l’humoriste. On dirait bien que l’humoriste s’attendait à de telles réflexions de la part de ses fans puisqu’il a précisé que les cheveux repoussent déjà.

Quand Jarry se fait rembarrer par ses enfants

Les fans ? L’humoriste les compte par milliers. Cependant, il y en a deux en particulier qui lui tiennent bien plus à cœur que tous les autres réunis. Il s’agit de ses deux enfants : les jumeaux Vic et Tim. Ces derniers se sont toujours montrés très complices avec leur père et Jarry partage parfois des clichés d’eux sur les réseaux sociaux.

Surtout avec ce second confinement, le père de famille n’hésite pas à dévoiler son quotidien avec ses deux petits anges. Pour Jarry, l’avis de ses deux enfants compte plus que tout et c’est la raison pour laquelle il a décidé de leur demander ce qu’ils pensaient de son nouveau look. Vic et Tim n’y sont pas allés de main morte avec leur père. C’est à travers une vidéo qu’il a postée sur Instagram qu’on voit l’humoriste demander les impressions des deux jumeaux.

« Est-ce que papa il est beau ? » avait-il demandé à Vic et Tim. La réponse a été immédiate. « Non t’es pas beau. Ils sont où tes cheveux ? » entendait-on comme réponse. À la question posée par ses enfants, Jarry leur a dit qu’ils sont tombés parce qu’il avait tout rasé. De toute évidence, les deux enfants n’aiment pas le nouveau look de leur papa. La vidéo a bien fait rire les internautes qui n’ont pas manqué de réagir dans les commentaires.