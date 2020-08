Jason Derulo casse les dents de Will Smith avec un club lors d’une partie de golf !

Une panique totale pour les fans de Will Smith. En entendant des rumeurs inquiétantes sur les réseaux sociaux, des milliers de fans de l’acteur américain n’ont pu s’empêcher de penser que l’acteur avait subi une agression volontaire de la part de Jason Derulo. Certains ont même soupçonné Jason Derulo d’avoir préparé un coup monté pour attaquer Will Smith pour des raisons personnelles. Fort heureusement, la vidéo sur le réseau social TikTok a révélé qu’il s’agissait d’un accident.

Une mésaventure inventée pour le fun ?

Will Smith et Jason Derulo ont publié un scénario vibrant sur les réseaux sociaux. Jason était censé donner des cours de golf à Will sur une magnifique pièce dotée d’une moquette verte. Juste au début du cours, le prof a mis un joli coup à son élève. Frappé sur le visage avec la canne, Will Smith est tombé sur le sol. Le chanteur s’est tout de même relevé pour dévoiler à la caméra les dégâts causés sur son visage. Les deux incisives de Will Smith étaient en morceaux, mais sa bouche ne présentait pas de saignement. Pour rattraper son « erreur », Jason Derulo a proposé des glaçons afin de soulager son élève.

Les followers de Will Smith attendent impatiemment de le retrouver avec des dents restaurées. Cette figure incontournable américaine risquerait de perdre sa place dans le monde du cinéma et du hip-hop avec un sourire imparfait. Reste à savoir si les deux célébrités auront une petite explication à divulguer aux internautes, soit quelques « secrets » à propos de cet événement délirant.

Un buzz favorable pour la carrière des deux stars

Jason Derulo et Will Smith ont tous deux continué la vidéo même après l’incident. Les deux artistes ont d’ailleurs pris un cliché ensemble avec des étoiles dans les yeux. Jason Derulo a posté le « nouveau sourire » de son ami sur Instagram. Ces réactions très positives, ont en quelque sorte, dévoilées que ces stars voulaient probablement préparer un show pour les adeptes des réseaux sociaux. Autrement, l’acteur aurait dû éteindre la caméra et frapper son professeur à son tour.

Actor Will Smith gets his front teeth knocked out by singer Jason Derulo in golf game gone wrong https://t.co/tdS3f5X8jM — The Straits Times (@STcom) August 11, 2020

Chaque buzz sur internet est pour chaque star un puissant outil marketing. Pour des milliers de fans, casser les dents de Will Smith était probablement un coup monté, et non pas le résultat d’un accident ni un geste de colère. Les deux célébrités ont bien réussi leur petit jeu. Avec la vidéo Tik Tok qui a été vivement partagé sur internet, le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux des deux célébrités n’a de cesse d’augmenter.

De son côté, Will Smith dépassera bientôt la barre des 50 000 000 de followers sur son compte Instagram. L’acteur a enregistré plus de 13 250 000 vues de la vidéo. Quant à Jason Derulo, ses 6 000 000 d’abonnés sur Instagram et 30 000 000 autres followers sur Tik Tok n’ont pas manqué de visionner la scène. Un duo entre les deux chanteurs Jason et Will serait-il en cours de production ? Jason serait-il l’un des nouveaux acteurs pour le producteur de cinéma Will ? Des milliers de personnes apprécieront à coup sûr un clip ou un film qui mettront en avant ces deux stars.

Will Smith tried to give Jason Derulo a golf lesson and it did not end well https://t.co/cWvZB0JEwG — billboard (@billboard) August 10, 2020

Le chanteur, interprète et acteur Will Smith est très actif sur les réseaux sociaux. Une mauvaise blague de sa part ne serait plus nouvelle. Même en dépassant de l’âge de la cinquantaine, sa carrière professionnelle est loin d’être terminée. Vu son règne irréprochable dans le monde de la musique et du cinéma, Will Smith ne prendra pas sa retraite avant quelques dizaines d’années.