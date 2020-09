Jazz Correia de JLC Family : elle aurait été ivre, découvrez cette vidéo !

Comme la plupart des célébrités, Jazz aime bien partager son quotidien avec son public que ce soit par le biais de photos ou de vidéos. Ces dernières sont largement partagées sur le web.

Cependant, elle a une certaine particularité parce que généralement, ce qu’elle partage fait l’objet de controverse. Avec les réseaux sociaux, tout peut être dévoilé.

Tard dans la nuit, elle partage une vidéo d’elle avec un détail que les internautes n’ont pas manqué de constater

Dans la récente vidéo qu’elle a publiée, on la voyait interpréter les derniers titres d’Eva Queen, sa soeur. A priori, c’était une vidéo de tout ce qu’il y a plus normale. Néanmoins, un détail a interpellé un certain nombre d’internautes. En effet, ces derniers n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que Jazz était ivre. D’ailleurs, ils ont fait part de cette constatation sur Twitter. Plusieurs ont été ainsi terriblement choqués.

Un message d’un internaute disait ainsi « Elle se snape en chantant une chanson d’Eva, elle est complètement pétée. On ne comprend rien de ce qu’elle dit ». Un autre internaute, quant à lui, a fait remarquer : « Elle est bourrée, Jazz, dans sa story ou quoi ». « Je suis mort de rire, Jazz, elle est bourrée dans sa story. Elle nous lâche ses derniers playbacks, je suis essoufflé » s’est exprimé un autre. Enfin, « Je regardais Snap et là je vrille sur Jazz, la meuf, elle est éclatée sur son Snap. Ça fait pitié » a partagé un dernier internaute.

Il est important de noter que, jusqu’à maintenant, Jazz n’a pas encore réagi à ces propos.

Habituée des critiques, il arrive aussi qu’elle fasse l’objet de sympathie

Jazz est bien connue pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. Il n’est pas rare qu’elle crée la polémique parmi les internautes. Elle subit aussi régulièrement des critiques et des attaques sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, on peut citer les critiques sur l’éducation de ses enfants, Chelsea et Cayden. Il est même arrivé qu’elle se fasse accuser d’arnaque et de vol à cause de ses affaires de placement de produits. Enfin, quand un ami de la famille avec décidé de leur offrir un requin, cela n’avait pas manqué de faire le buzz.

Elle se bat aussi assez fréquemment avec d’autres stars de la téléréalité. C’est ainsi qu’il est difficile de ne pas manquer sa guerre avec Nabilla sur la toile. En effet, les deux jeunes femmes se lancent habituellement des piques sur les réseaux sociaux. Elle a également certains différends avec d’autres stars comme Manon Marsault ou encore Jessica Thivenin. Lors de beaucoup d’émissions dans lesquelles elle a participé, elle s’est également mise à dos de nombreux candidats.

Heureusement pour Jazz, son caractère fait qu’elle est très déterminée et qu’elle ne se laisse pas abattre par les critiques. D’ailleurs, dès qu’elle en a l’occasion, elle répond toujours à ces nombreux détracteurs.

Ainsi, il est rare qu’elle fasse l’objet de la sympathie des internautes. Pourtant, cela est arrivé très récemment. En effet, lors de ses vacances en Grèce, elle s’est fait attaquer par une jeune femme. D’ailleurs, Jazz s’est empressée de partager ce qu’elle a vécu à travers son compte Instagram. Pour une fois, les internautes se sont rangés de son côté. Une autre fois, elle a également réussi à toucher les internautes lorsqu’elle a publié un touchant message d’amour envers son compagnon, Laurent Correia.

Il est à noter que le tournage de la troisième saison de « JLC Family » va bientôt reprendre. En effet, Jazz a fait part de cette information sur Instagram. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui suivent les aventures de Jazz et Laurent.