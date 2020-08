Jazz Correia : elle poste une photo de sa fille de 2 ans maquillée et en robe moulante et choque les internautes !

Pour rappel, Jazz est actuellement l’épouse de Laurent Correia. Le couple a deux enfants : Chelsea, 2 ans et Cayden, 1 an. Jazz publie régulièrement son quotidien, notamment les photos de ses deux enfants sur Instagram. Cela a été le cas ce 3 aout 2020 où on y voyait Jazz et Chelsea toutes vêtues de noir. Cayden, quant à lui, portait un haut noir et un short blanc.

Un look « inconvenant » pour une petite fille de 2 ans selon certains fans

La photo était accompagnée d’un message de remerciement suivant : « La Team, ce message c’est pour vous : Merci de nous aimer, de nous suivre et de kiffer ce que nous vous partageons chaque jour. Vous avez fait briller ma famille, on vous doit tout. Postez en commentaire les choses que vous aimeriez que l’on partage plus souvent avec vous. »

Si le but était de remercier les fans, c’est Chelsea maquillée et vêtue d’une robe moulante qui va créer la polémique. En effet, la tenue de la jeune fille n’a pas été au gout de tout le monde. Certains fans, indignés, considèrent que ce genre de tenue est inapproprié pour une petite fille de son âge. Par ailleurs, ils pensent que le maquillage était de trop. On pouvait ainsi lire en commentaires : « La robe de ta fille est un peu courte, je trouve, pour son âge » ou bien « Ça craint, avoir l’idée d’habiller sa petite fille comme ça, lui dire de poser comme ça, c’est honteux ».

D’un autre côté, heureusement pour Jazz, la tenue de sa fille a été défendue par certains de ses fans. Ce commentaire le démontre : « Ils sont magnifiques ces enfants, je ne vois pas ce qui a de polémique dans cette photo c’est juste pour l’occasion de la photo ». Certains fans ont ainsi trouvé Chelsea magnifique et très jolie dans sa robe. D’ailleurs, d’autres ont considéré que la robe était normale et que le maquillage était occasionnellement pour la pose photo.

Jazz ou une habituée de la polémique sur la toile

Pour le moment, Jazz n’a pas encore répondu à ses récentes critiques. Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’elle subit ce genre d’attaques.

En effet, il y a quelques mois, les critiques sont tombées sur elle à cause du défi « Pillow Challenge » qu’elle a fait relever à sa fille. Dans ce cadre, certains internautes ont considéré que ce défi n’est pas pour un bébé, mais exclusivement pour les adultes. Par ailleurs, une autre publication d’elle cette fois-ci avec son fils a été également l’objet de controverse. Certains internautes ont ainsi eu l’idée de critiquer le physique de Cayden. Attaques auxquelles Jazz a évidemment répondu pour protéger son fils.

Il faut ainsi dire que cette vedette de « Les Anges de la Téléréalité » ou de « La Villa des Cœurs Brisés » est une habituée de la controverse. Que ce soit avec ses fans ou d’autres stars de la téléréalité.

Outre les attaques relatives à l’éducation de ses enfants, ses placements de produits ont également créé la polémique. En effet, certains l’ont accusé d’arnaque et de vol. Par ailleurs, sa famille a fait l’objet d’un buzz lorsqu’un ami avait décidé de leur offrir un requin comme cadeau. Cela a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes.

Enfin, très récemment, son physique a été commenté par les internautes. En effet, certains ont émis l’idée qu’elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique, notamment son menton. Supposition qu’elle a très vite balayée d’un revers de main.