Jazz Correia (JLC Family) : son ancienne amie Nadé l’accuse d’avoir menti sur sa fausse couche !

Amies hier, ennemies aujourd’hui, Nadé décide de publier des prétendus secrets de la JLC family, pour s’attaquer à Jazz. Cette dernière aurait menti sur sa fausse couche qui se serait déroulée il y a quelques mois…

Encore plus d’ennemies pour Jazz !

Dans le monde réel, les amitiés ne tiennent pas toujours sur la durée. Cependant, dans ce milieu de téléréalité, les ennemis ont tendance à se faire des vacheries et Nadé n’a pas hésité à balancer sur son ex-amie Jazz.

Notons que pour cette dernière, cela fait une ennemie de plus, dans la liste déjà assez longue qu’elle possède dans l’univers de la télé-réalité. En effet, on ne compte plus les ennemies que s’est faite Jazz dans le milieu. D’ailleurs, de plus en plus, elle se retrouve impliquer dans des polémiques et clash.

Cela n’a pas manqué cette fois encore pour la femme de Laurent Correia, qui se retrouve dans une polémique à cause de l’une de ses anciennes amies. Cette dernière a décidé de balancer sur des dossiers chocs de celle qui fût son amie proche.

Des ennemis qui viennent dévoiler des dossiers chocs, Jazz, maman de Chelsea et Cayden en a déjà l’expérience avec Alia Ricci. Celle-ci avait déclaré que Jazz et son mari Laurent étaient des arnaqueurs. D’après elle, ce serait de cette manière que le couple se ferait de l’argent !

Pour savoir ce qui a mis le feu au poudre entre les deux femmes vivant à Dubaï, il semblerait que Jazz ait rencontré Nabil El Moudni (ennemi juré de Nadé), pour parler de Nabilla Vergara (ennemie jurée de Jazz). L’amitié qui liait Nadé à Jazz a alors pris fin, puisque Nadé n’a pas supporté que Jazz se soit entretenu avec le snapchatteur, lors de son passage dans la ville de Cannes.

Nadé avoue que Jazz a menti sur sa fausse couche

Pour rappel, en décembre 2019, Jazz l’épouse de Laurent Correia a fait un snap dans lequel on la voyait en larmes. Sur cette vidéo, elle disait avoir fait une fausse couche, perdant ainsi son 3e bébé. Aussi, elle s’en prenait à ses détracteurs pour en être la cause.

Nadé revient sur cette affaire aujourd’hui, et d’après elle, Jazz aurait menti, et n’aurait donc pas fait de fausse couche. Il faut dire qu’au moment où Jazz avait fait son snap, plusieurs personnes l’avaient soupçonné de mensonge. Fait que vient confirmer Nadé. D’après elle, elle aurait menti également pour soutenir celle qui était son amie à ce moment-là.

On apprend donc que par la faute de Nabil, Jazz était complètement désorientée, et qu’elle avait utilisé cette histoire de fausse couche, pour qu’il ne divulgue pas d’autres dossiers chocs. D’ailleurs Nadé précise : « Elle n’avait pas fait de fausse couche ! J’étais avec elle chez le gynéco. Elle était effectivement tombée enceinte, mais il n’y avait pas d’œuf dans l’utérus. C’était déjà trois semaines avant. Elle a mis ça en avant car elle était en panique. »

Ces révélations font déjà beaucoup parler et de nombreuses questions se posent. Nadé dit-elle la vérité ou serait-ce juste pour se venger de son ancienne amie ? Dans tous les cas, la réaction de Jazz Correia est très attendue sur le sujet. D’ailleurs cette dernière a déjà bien du souci à se faire, étant donné qu’elle est à couteaux tirés avec Nabilla Benattia.

Aussi ce n’est pas tout, puisque Maeva Ghennam est également dans le collimateur de la JLC Family, au final, on dirait bien que Jazz semble avoir plus d’ennemis que d’amis dans le monde de la télé-réalité… pour l’heure !