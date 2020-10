Jazz Correia : La mère de la petite Chelsea serait-elle obsédée par Nabilla Benattia ? Certains fans en sont persuadés !

Une nouvelle polémique vient de les opposer une fois encore et les choses semblent loin de vouloir se terminer.

Cela fait un bon moment que Jazz Correia et Nabilla Benattia se lancent des piques sur les réseaux sociaux. On ne peut certainement pas dire que les deux femmes s’apprécient. Si plusieurs fois par le passé elles ont été opposées sur de nombreux sujets, cette fois c’est Jazz Correia qui est accusée d’espionner la mère de Milann. L’affaire a pris de grandes proportions au point où les fans des deux influenceuses s’en sont mêlés. Pour de nombreuses personnes, Jazz serait obsédée par la femme de Thomas Vergara. Découvrez pourquoi en lisant la suite de cet article.

Une publication qui crée polémique

Tout récemment sur le réseau Twitter, un internaute a balancé une story Snapchat de la mère de Chelsea. Sur la story en question, on voyait que Jazz avait partagé une photo de ses amis. Cependant, un détail a suscité l’intérêt des abonnés. En effet, sous l’image, on voyait une capture d’écran d’un article qui parlait de Nabilla Benattia et son époux Thomas Vergara. Cette capture d’écran présage que Jazz Correia surveille de très près les faits et gestes de sa rivale.

Comme on pouvait s’y attendre, les internautes n’ont pas manqué de donner leurs impressions face à cette fameuse publication. Beaucoup ont taxé la mère de deux enfants de jalousie maladive et d’autres n’ont pas hésité à affirmer qu’elle ne serait qu’une fan obsédée par Nabilla.

Face à cette situation, on se demande bien quelle serait la réaction de la mère de Milann. La réponse n’a pas tardé à arriver puisque cette dernière est sortie du silence. Il faut reconnaître qu’elle n’a pas l’habitude de réagir face à ce genre d’histoire sur les réseaux sociaux. De toute évidence, on dirait que cette fois-ci, Nabilla était tellement étonnée qu’elle a partagé le tweet en commentant avec un smiley traduisant tout son malaise.

Les personnes qui connaissent Jazz Correia savent très bien qu’elle ne fait pas la langue de bois. Suite à cette polémique, elle a décidé de répondre en partageant le commentaire d’un blogueur qui la défendait en taclant Nabilla Benattia. Elle a ensuite partagé une vidéo où elle s’adressait directement à ses détracteurs.

Un conflit qui n’est pas prêt de se terminer

C’est désormais un fait connu. Nabilla Benattia et Jazz Correia se vouent une guerre sans merci. Ça fait plusieurs mois que les deux femmes se taclent sur les réseaux sociaux et évidemment, leurs divergences ont été remarquées par les internautes.

Même si les deux femmes ont des désaccords à plusieurs niveaux, elles ont beaucoup de choses en commun. En effet, Nabilla Benattia et Jazz Correia sont toutes les deux, des influenceuses de grande renommée. Si la femme de Thomas Vergara à plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram contre 3 millions pour Jazz Correia, elles résident toutes les deux à Dubaï et ont eu chacune, une émission de télé-réalité basée sur leur vie. Peut-être est-ce parce qu’elles jouent sur le même terrain qu’elles se détestent autant ?

Plusieurs rumeurs circulent à propos des deux femmes, et il y en a une en particulier qui suscite l’intérêt de leurs fans. Bon nombre de personnes pensent que la femme de Laurent Correia et Nabilla Benattia se retrouveront toutes les deux dans la prochaine saison de Danse avec les Stars. Cette nouvelle, fait assez d’effets et leurs fans attendent avec impatience l’apparition de ces deux femmes sur les écrans.