Jazz Correia : les internautes l’accusent d’avoir giflé son enfant, la vidéo choquante fait le tour d’internet !

Après avoir assisté au mariage de Liam Di Benedetto, Jazz Correia et son époux Laurent Correia ont décidé de prendre quelques jours de congé pour se détendre en famille. Comme on pouvait s’y attendre, leurs deux enfants Cayden et Chelsea étaient aussi de la partie. C’était donc une belle occasion pour la tribu des Correia de retrouver leurs amis et leurs proches. Cependant, il y a eu un détail qui a choqué les internautes quand certaines séquences de la vidéo de ces retrouvailles furent publiées sur Instagram. Les abonnés n’ont pas hésité à réagir vivement et à exprimer leur mécontentement. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un acte très mal perçu par les fans

Les retrouvailles de la famille Correia ont été dévoilées sur les réseaux sociaux par Sisika. Tout le monde sait à quel point le jeune homme éprouve un malin plaisir à taquiner Jazz Correia. Cependant, la dernière farce qu’il lui a faite semble bien loin d’avoir fait plaisir à la jeune femme ainsi qu’à ses 3 millions d’abonnés sur Instagram.

En effet dans la vidéo, on voit la jeune maman qui était en train de se prélasser au bord d’une piscine. Ce fut Sisika qui provoqua l’incident en incitant Chelsea, sa fille ainée, à porter un coup à sa mère. La petite Chelsea, influencée par le jeune homme, s’est subrepticement approchée de sa mère et a exécuté ce qui lui était demandé, sous le regard de son père.

De toute évidence, cela a provoqué la colère de Jazz, et l’irréparable fut commis. La jeune mère a tapé sa fille en retour. Ce geste a surpris la petite Chelsea qui s’était mise à pleurer. Ce fut probablement la goutte d’eau qui fit déborder le vase et la jeune femme a été fustigée dans les commentaires sur son attitude.

De vives réactions de la part des internautes

En effet, la mère de deux enfants s’est fait attirer la colère du public par son acte. Les internautes l’ont accusé d’avoir giflé la petite Chelsea. Cependant, elle ne fut pas seule à être pointée du doigt. Sisika et Laurent Correia ont également été la cible des critiques pour être restés impassibles face à cette scène.

L’affaire a pris une autre portée sur Twitter et les internautes se sont montrés très peinés par les pleurs de la petite fille sans manquer de rappeler ses parents à l’ordre d’une manière très sévère. Ils affirment que Jazz n’avait pas le droit de taper son enfant au visage. Alors que certains soulignent une mauvaise éducation, d’autres pensent que la mère aurait dû expliquer gentiment à sa fille qu’elle n’aurait pas dû la frapper.

Jazz va-t-elle riposter ?

Ce n’est certainement pas la première fois que la jeune maman se retrouve au cœur d’une polémique. Elle a déjà été pointée du doigt à maintes reprises à cause de la manière dont elle éduque ses enfants. Précédemment, Jazz avait été accusée de faire porter à la petite Chelsea des vêtements qui ne convenaient pas à son âge.

Face à ces différentes accusations, elle avait répondu avec véhémence à ses détracteurs. Jusque-là, elle ne s’est pas encore décidée à se prononcer sur les nouvelles accusations qui ont été portées contre elle. Cette affaire est donc à suivre de très près.