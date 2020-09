Jean Baptiste Guégan : « Je n’aime pas le mot ‘sosie’ (…) Je suis un artiste à part entière » !

Oublier le sosie et passer à autre chose.

En 2018, la France tout entière s’est émerveillée devant le talent incroyable de ce jeune garçon sorti de nulle part. Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy ont été tout simplement bluffés par sa première prestation dans La France a un incroyable talent 2018. Un concours qu’il a d’ailleurs remporté grâce à sa qualité de sosie vocal de Johnny Hallyday. Il s’agit de Jean Baptiste Guégan. L’artiste revient cette année avec un nouvel album intitulé « Rester le même ». Il est on ne peut plus clair en réitérant qu’il est un artiste à part entière.

En effet, récemment, Jean Baptiste Guégan a accordé une interview à Télé-loisirs. Les journalistes du magazine hebdomadaire lui ont posé cette question : « Aimeriez-vous qu’un jour on cesse de vous qualifier de ‘sosie vocal de Johnny’ ». Le gagnant du concours La France a un incroyable talent 2018 a répondu : « Oui, même si j’assume ce que je suis, je n’aime pas le mot sosie. Je préférerais qu’on dise que j’ai la même tessiture vocale. Je suis un artiste à part entière, un homme de scène ». Un petit coup de gueule qui démontre une certaine lassitude.

Cette envie de passer à autre chose ne date pas d’aujourd’hui pour Jean Baptiste Guégan. En effet, lorsqu’il a été interviewé par 50 Mn Inside au mois de juin dernier, il a déjà exprimé son souhait de montrer le vrai artiste qui est en lui. « Je pense que mon identité, il faut le montrer à tout le monde. Maintenant, on passe vraiment à autre chose, c’est-à-dire Jean Baptiste Guégan, avec la patte de Jean Baptiste Guégan » s’est exclamé l’artiste dont l’objectif est désormais, dit-il, de faire connaître son identité et de faire oublier le sosie vocal.

Jean Baptiste Guégan veut continuer à combler le vide laissé par le taulier

Cependant, s’étant fait connaitre en interprétant les plus grands tubes de Johnny Hallyday, Jean Baptiste Guégan dit qu’il a l’intention de continuer sur ce terrain-là. En effet, il affirme vouloir continuer à combler ce grand vide que le taulier a laissé dans le monde de la chanson française, et surtout dans le cœur de ses fans. Laeticia Hallyday elle-même a reconnu que Jean-Baptiste comblait ce néant. « Je n’ai pas eu la chance de rencontrer cette dame. Toutefois, ça me touche, car elle pourrait être contre moi. Elle a tout compris » a dit Jean Baptiste Guégan.

Le choix de ce dernier est tout à fait compréhensible, car c’est vraiment la nature qui en a voulu ainsi. Selon le chanteur, cette similitude vocale qu’il a avec Johnny Hallyday est médicalement explicable. En effet, Jean Baptiste a confié qu’il a été chez le médecin personnel du taulier pour se faire examiner les cordes vocales. Le verdict du médecin est sans appel : Jean Baptiste Guégan possède exactement les mêmes tessitures vocales que Johnny Hallyday. Ainsi, les fans du taulier peuvent encore compter sur ce porteur de flambeau que Jean Baptiste incarne.

Côté discographie, avec « Puisque c’est écrit » qui s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires, le chanteur espère bien faire mieux avec « Rester le même ». Toujours en collaboration avec Michel Mallory, Jean Baptiste a toutefois confié que c’était la dernière fois que ce parolier emblématique du taulier lui écrivait des chansons. Une situation que le chanteur dit vivre très bien. Selon lui, du haut de ses 80 ans, il est normal que Michel Mallory veuille tirer sa révérence. D’ailleurs dans ce deuxième album, il y a deux chansons écrites par Slimane et Marc Lavoine.