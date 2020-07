Jean Baptiste Guégan : la réaction surprenante de David Hallyday face au sosie vocal de son père !

Cette particularité lui vaut des accusations d’usurpations, critiques qu’il a du mal a vivre sereinement.

Un chanteur talentueux rencontrant un vif succès, mais fortement critiqué

Avec 30 000 exemplaires de son album Puisque c’est écrit vendus en seulement une semaine et atteignant le chiffre de 50 000 dès la fin de la semaine suivante, on ne peut nier que le chanteur représente une étoile montante du monde de la musique. Son talent ne se limite pas à sa voix, puisque les textes écrits sont de purs originaux, relevant d’une sensibilité certaine. Néanmoins, la ressemblance de sa voix avec Johnny Hallyday est si frappante que certains y trouvent le moyen de retrouver leur idole disparu.

La nostalgie des fans du chanteur décédé suffit-elle pour autant à expliquer le succès du jeune chanteur ? Philippe Manoeuvre, en l’invitant sur le tournage de On n’est pas couchés en février dernier, n’hésite pas à le mettre en difficulté. Pour lui, il ne s’agit pas d’un artiste à part entière. Son succès reposant principalement sur sa voix, et plus particulièrement sur une ressemblance, son mérite est grandement diminué aux yeux de l’ancien juré du New star. « Il a la même voix, c’est sûr, le même emprunt vocal », admet-il sans difficulté.

Mais si Jean-Baptiste Guégan n’avait pas cette fameuse voix, serait-il la star qu’il est actuellement et vendrait-il autant d’albums ? Pour Philippe Manoeuvre, la réponse semble nette : le fait de profiter de la célébrité de Johnny Hallyday rend beaucoup moins impressionnant la réussite du jeune chanteur.

Bien qu’il admette que sa situation est difficile à vivre, Jean-Baptiste adopte une attitude honorable et peut compter sur un soutien inattendu

Pour le fils de Johnny, David Hallyday, cependant, il ne s’agit pas d’usurpation et encore moins de plagiat. Évidemment, on n’est pas responsable de sa voix. Il reconnaît le fait que son père et Jean-Baptiste Guégan possèdent le même ton et le même phrasé. « C’est étonnant. C’est vrai que c’est assez bluffant, je dois dire. J’ai écouté un extrait de ses chansons et il a une tonalité de voix très ressemblante.

Pour autant, David Halliday n’exprime aucune hostilité à l’égard du Breton de 36 ans : « Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le découvre que maintenant ! Interdire son tour de chant ? Mais pourquoi ? Je suis complètement contre ! » . Et, en effet, il est improbable que l’attitude de Jean-Baptiste Guégan représente un fait condamnable. Ce qui est très bien compris par David : « On est dans un pays où on a le droit de dire et chanter ce qu’on veut… C’est incroyable même qu’on en parle ! » ajoute, péremptoire, le fils du célébrissime chanteur.

Agressé de tous côtés et épuisé par la critiques de personnes moins tolérantes que David Halliday, Jean-Baptiste Guégan fait face à des critiques extrêmement virulentes qui le mettent dans une posture humiliante. Ainsi, il est régulièrement accusé d’être un usurpateur et doit supporter une violence soutenue sur les réseaux sociaux. Un véritable harcèlement qui n’est pas sans entraîner une certaine exaspération de sa part.

Pour cette raison, lassé d’être la cible de ces attaques, le chanteur a décidé de s’installer en Belgique, loin des médias et des fans. Il prend cependant la chose avec philosophie : « Oh ce n’est pas grave ! Les gens qui ne viennent pas me voir ça ne me dérange absolument pas », affirme-t-il.