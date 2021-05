Jean Castex : après son échec face à la vaccination il serait sur la sellette et prêt à démissionner !

C’est encore une fois un nouveau coup de théâtre en ce qui concerne le gouvernement d’Emmanuel Macron. En effet, des rumeurs complètement folles autour d’un nouveau remaniement refont surface, comme on a pu le lire dans la presse nationale ces derniers jours, et notamment dans le journal Le Figaro qui a pu donner quelques informations assez impressionnantes, il faut bien le dire.

On a pu apprendre que Jean Castex, le premier ministre, pourrait bel et bien vivre ses toutes dernières semaines au sein du gouvernement d’Emmanuel Macron. Alors que la campagne de vaccination a été lancée il y a tout juste quelques mois, il se pourrait que le président de la république prenne une décision assez radicale pour son gouvernement et l’ensemble de ses ministres… Alors que va-t-il se passer ? Est-ce la fin du gouvernement actuel ? Par qui serait remplacé Jean Castex en cas de démission forcée ?

Jean Castex écarté du gouvernement, « un échec national » selon cette source…

C’est une vraie catastrophe pour Jean Castex, le premier ministre, si cette nouvelle s’avère être bel et bien réelle. Cela fait en effet plusieurs jours que l’on peut lire dans les médias que Jean Castex pourrait prochainement être viré du gouvernement, alors que celui-ci est arrivé seulement l’an dernier auprès d’Emmanuel Macron.

Malheureusement, on peut dire que si Jean Castex est amené à quitter le gouvernement, il n’aura pas fait long feu et son prédécesseur se retrouvera avec beaucoup de travail, c’est le moins que l’on puisse dire. Pourtant, il se trouve que dans les coulisses, certains se trouvent à défendre le travail de Jean Castex, qui a été contraint ces derniers mois de gérer une crise comme personne n’en a vécu par le passé.

La République entend se donner tous les moyens pour lutter, pied à pied, contre le terrorisme islamiste.

Dès les premiers jours du quinquennat, beaucoup a été fait pour nous donner les moyens juridiques, humains, et techniques de le combattre. pic.twitter.com/O6G4Ze6Hc3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 28, 2021

Mais le fait de pouvoir écarter Jean Castex du gouvernement pourrait en réalité être une décision mûrement réfléchie de la part du président de la république Emmanuel Macron. En effet, il se trouve que dans quelques semaines maintenant, de nouvelles élections devraient avoir lieu. Celles-ci sont déterminantes pour l’avenir du groupe politique d’Emmanuel Macron, mais également pour l’avenir de son quinquennat.

Emmanuel Macron tente-t-il d’écarter Jean Castex pour préparer les présidentielles ?

Alors que d’ici une année, nous serons en pleine période d’élections présidentielles en France, il se trouve qu’Emmanuel Macron est très mal en point. Face à lui, à cette date, il n’y a encore pas d’opposition, si ce n’est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors que les sondages ne le donnent pas du tout favorable face à la représentante du Rassemblement National, Emmanuel Macron pourrait être contraint de prendre des décisions radicales dans les prochaines semaines.

Face à un menace plus difficile à repérer, l'État et la justice doivent se doter de moyens renforcés pour détecter, suivre et agir, y compris par une veille accrue sur les réseaux sociaux.

C'est l'objet du projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. pic.twitter.com/u36QjIKcgm — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 28, 2021

Il a répété plusieurs fois dans les médias qu’il souhaitait que ses ministres soient tout simplement irréprochables. Mais malheureusement, comme on a pu le voir récemment avec les ministres du chef de l’État, la gestion de la crise sanitaire a été une véritable catastrophe, et certains pourraient en payer le prix fort.

On raconte en effet dans les coulisses que Jean Castex pourrait être désigné coupable de cet « échec national », afin de donner la chance à Emmanuel Macron de rebondir dans les sondages. Toutefois, les analystes politiques pourraient très bien anticiper la situation et contrecarrer les plans du chef de l’état, s’ils s’avèrent bel et bien vrais.

L'affaire des « généraux en retraite » pourrait être insignifiante, s'il n'y avait pas eu une récupération politique tout à fait inacceptable de cette tribune contraire aux principes républicains. pic.twitter.com/BEaMr5Zplo — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 28, 2021

En effet, avec un ministre « qui incarne la crise », comme a pu le rapporter une source proche de l’Elysée, Jean Castex pourrait porter le chapeau de toute la gestion catastrophique de la crise sanitaire du coronavirus aux yeux du grand public.