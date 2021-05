Jean Castex au plus mal, de grosses révélations sur son passé mises en avant lors d’une visite…

Alors que de plus en plus de personnes proches de l’Elysée sont en train de dire à qui veut l’entendre que Jean Castex serait prochainement viré du gouvernement avec le prochain remaniement, on a pu entendre parler récemment d’une nouvelle complètement dingue en ce qui concerne son passé. En effet, personne n’aurait pu imaginer, il y a de cela près d’un an, que la situation serait aussi catastrophique pour le premier ministre Jean Castex qui n’a pas arrêté de vivre une situation très difficile depuis la crise sanitaire liée au coronavirus.

Il faut dire qu’en remplaçant le premier ministre Edouard Philippe, on se doutait bien que Jean Castex allait être malheureusement confronté à des situations insoutenables, mais toutefois c’est avec la plus grande des surprises que l’on a pu constater qu’il a des difficultés à suivre les conseils du chef de l’état Emmanuel Macron. Dans les coulisses de l’Elysée, on raconte même que la décision du chef de l’état serait même déjà prise depuis longtemps, et que ce ne serait désormais qu’une question de jours ou de semaines pour le premier ministre.

Bien que la crise sanitaire liée au coronavirus ne soit pas encore complètement terminée, on a pu entendre dans les médias que Jean Castex aurait pu se trouver dans l’embarras récemment avec des messages reçus de la part du président de la république en pleine nuit.

Jean Castex confronté à Emmanuel Macron, le président chuchote à ses ministres en pleine nuit

C’est une histoire complètement dingue que l’on a pu apprendre ces derniers jours en ce qui concerne les ministres en relation avec Emmanuel Macron. Dans un livre qui est sorti récemment, on a en effet pu découvrir en exclusivité que le chef de l’état pouvait contre toute attente chuchoter à ses ministres en pleine nuit, pour pouvoir faire notamment des déclarations assez peu élogieuses en leur égard.

Pour certains d’entre eux, c’est la douche froide et on a pu apprendre que le chef de l’état n’hésitait pas à parler doucement pour ne pas réveiller sa compagne Brigitte Macron. Mais alors que les prochaines élections présidentielles sont tout juste sur le point d’arriver, certains français se disent que le chef de l’état pourrait accuser Jean Castex du fiasco en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire. Une très mauvaise publicité pour le premier ministre qui était alors jusqu’à ce jour très peu connu de la part du grand public.

Mais cela était sans compter sur des révélations fracassantes que l’on a pu voir dans les médias ces derniers jours, où Jean Castex s’est retrouvé confronté avec certains habitants de sa ville d’enfance.

Jean Castex confronté à son passé qui le rattrape, un moment délicat à vivre pour lui…

C’est donc le magazine Quotidien qui a pu dévoiler en exclusivité une histoire assez folle en ce qui concerne Jean Castex, le premier ministre, qui pouvait alors se rendre dans sa ville d’enfance de Vic-Fezensac. Un retour qui ne s’est pas du tout passé comme il pouvait l’entendre.

En effet, il s’est alors retrouvé avec certains habitants, dont une femme Renée, qui n’a pas hésité à demander à Jean Castex si ce n’était pas lui qui à l’époque avait décidé de se procurer des livres avec des femmes « sans vêtements » !