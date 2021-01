Jean Castex : découvrez la nouvelle stratégie pour la vaccination contre la Covid-19 qu’il pourrait utiliser

Depuis quelques jours, les avis fusent sur Internet notamment pour pointer du doigt le vaccin. De nombreux Français n’ont pas confiance et, selon quelques sondages notamment relayés par BFMTV, ils seraient moins de 40 % à accepter les doses. Par conséquent, Jean Castex se retrouve dans une situation assez problématique, car il doit impérativement convaincre les citoyens et il aurait une stratégie. Selon les données partagées par Closer, il pourrait lui aussi se faire vacciner.

Jean Castex voudrait montrer le bon exemple

Aujourd’hui, les avis sont clairs et simples, sans le vaccin, la situation pourrait perdurer encore de nombreux mois, et même jusqu’à l’année prochaine. Avec ces doses, la lutte contre le coronavirus pourrait être efficace et les Français seraient en mesure de retrouver leur quotidien dans les prochaines semaines. Malgré ce scénario qui semble sympathique, les Français ne sont pas convaincus de l’intérêt, et surtout de la fiabilité de cette vaccination.

Jean Castex pourrait donc comme Michel Cymes ou Jean-Michel Cohen se mettre en avant pour la vaccination contre le coronavirus .

Il y a quelques semaines, il était interrogé sur le sujet en précisant qu'il n'était pas prioritaire et qu'il ne voulait pas avoir un privilège.

Le Premier ministre aurait toutefois changé d’avis si les rumeurs sont réelles, car il pourrait se faire vacciner prochainement dans le but de montrer l’exemple.

Olivier Véran ne cesse de rappeler aux Français l’intérêt de cette campagne de vaccination, car ce serait une chance de lutter contre le coronavirus.

Selon des sources proches du gouvernement qui ont notamment pu être relayées par le Parisien, Jean Castex aurait décidé de se faire vacciner, peut-être dans les prochaines heures. Il y aurait donc de grandes chances pour que la séance soit médiatisée, mais pourrait-elle rassurer les Français ? Ces derniers sont souvent sceptiques par rapport aux images et ils peuvent notamment préciser qu’il est difficile de savoir si ce sont bien les doses du vaccin qui ont été administrées. En effet, ils sont nombreux à penser via les réseaux complotistes que c’est de l’eau qui est injectée. Dans tous les cas, Jean Castex avait affirmé qu’il aurait bien fait cette vaccination dès le début de la campagne, mais il ne voulait pas d’un passe-droit ou d’une polémique sur le sujet.

Les vaccins sont-ils sûrs pour les Français ?

Alors que, dans d’autres pays, la vaccination connaît un succès sans précédent, la France est clairement à la traîne avec des centaines seulement de doses utilisées. Nos voisins atteignent notamment plusieurs dizaines de milliers de patients vaccinés et, avec notre rythme, nous ne devrions pas identifier les effets positifs avant de nombreux mois. Il faut savoir qu’une personne doit recevoir deux doses avec un délai de trois semaines entre les deux. Par conséquent, pour que les conséquences soient positives, il faudra notamment attendre le printemps prochain.

Jean Castex pourrait donc motiver les Français en donnant le bon exemple, mais cette stratégie pourrait-elle porter ses fruits ? Santé Publique France a pu réaliser un sondage qui montre que près de 80 % des personnes sondées n’ont pas du tout confiance en ce vaccin contre le coronavirus. Un rapport pourrait notamment être partagé concernant les effets secondaires identifiés dans le but de convaincre les Français. Ces derniers sont réticents et peut-être mal informés. Dans tous les cas, Jean Castex devrait prendre la parole ce 7 janvier pour évoquer les prochaines mesures sanitaires ainsi que la campagne de vaccination qui ne semble pas rencontrer le succès escompté.