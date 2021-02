Jean Castex : vers une sortie ? Un mystère autour de son silence sur la crise sanitaire inquiète les français !

C’est encore une fois une énorme onde de choc que les français sont en train de vivre en ce moment même et cela n’est clairement pas prêt de s’arrêter si l’on en croit les dernières déclarations choquantes que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux.

En effet, personne n’aurait pu penser un jour que Jean Castex, le premier ministre français, allait susciter autant de questions pour les français qui sont de plus en plus nombreux à se poser de sérieuses questions sur son silence.

Pour certaines personnes, cela est tout simplement le reflet d’un grand manque de stratégie et il semblerait que ce soit pour certains les prémices d’une très grosse annonce à venir qui devrait donc faire beaucoup de bruit.

Mais si pour le moment personne ne sait exactement quand le premier ministre ou le chef de l’état prendra la parole à ce sujet. Les français quant à eux sont très inquiets et le montrent sur les réseaux sociaux…

Jean Castex : bientôt éjecté du gouvernement ? Une annonce est-elle en train d’être préparée ?

La situation n’a jamais été aussi tendue pour le premier ministre Jean Castex, celui-ci n’a pas pris officiellement la parole sur l’évolution de la crise sanitaire qui inquiète de plus en plus les français. De nombreux médias français ont même d’ores et déjà publié des articles très alarmistes sur la situation, car personne n’est en mesure de savoir aujourd’hui si la situation sanitaire actuelle et notamment le couvre-feu resteront en vigueur dans les prochains jours ou même les prochaines semaines.

Pour des millions de français, l’inquiétude est assez grande et ne fait qu’augmenter, comme on a d’ailleurs pu le constater sur les réseaux sociaux où ils sont assez nombreux à interpeller Jean Castex mais également tous les autres ministres du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Porté par @J_Gourault, le projet de loi 4D, décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification, sera présenté en Conseil des ministres au début du printemps prochain. pic.twitter.com/mGKtlfG75k — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 13, 2021

A l’heure où les réseaux sociaux sont une plateforme de communication idéale pour les ministres, ce serait pourtant une très belle occasion pour eux de donner des nouvelles, et notamment sur la crise sanitaire.

Depuis le début des vacances scolaires, on a pu voir que sur les réseaux sociaux et dans les médias, l’inquiétude n’a fait que monter chez les français… Pour certains, cela pourrait être le signe du départ imminent du premier ministre de ses fonctions.

C'est notre devoir, Français, Européens, d'être en soutien d'États souverains qui le demandent. Engagés, nous le sommes au Sahel contre les groupes terroristes, aux côtés des populations. Le Sommet G5 Sahel du jour a fait le point et défini les priorités pour les mois à venir : pic.twitter.com/Xc82Aqr35S — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2021

Jean Castex : vers une nouvelle annonce sur la crise sanitaire ou sur le couvre-feu ?

Actuellement, aucune n’annonce n’a été faite officiellement, et le moins que l’on puisse dire c’est que Jean Castex est attendu au tournant ! Depuis quelques heures, on peut le voir en tendances sur les réseaux sociaux où il est interpellé de toutes parts.

Devant une telle pression pour le premier ministre, on imagine que la situation n’est clairement pas facile à gérer et cela pourrait rapidement courir à la catastrophe si ce dernier ne prend pas la parole rapidement : certains français sont prêts à tout et même à descendre dans la rue pour avoir des annonces concernant la suite de la crise sanitaire du coronavirus.

Avec une situation qui ne fait que déborder, cela pourrait être bel et bien les derniers jours du premier ministre à en croire certains !