Jean Claude Van Damme fait son grand retour sur Netflix ! Le tournage vient de débuter à Kiev !

Un retour inattendu de l’icône belge…

Le 28 juillet, la star Jean Claude Van Damme (JCVD) laissait un message assez mystérieux sur les réseaux sociaux. L’acteur avait en effet publié une image de lui faisant un grand écart sur le logo de la plateforme Netflix avec pour légende « Des nouvelles de moi ». Cela a provoqué beaucoup d’agitations et des rumeurs. On devait s’attendre selon certains fans à ce que l’ensemble des films de la star belge débarque sur la plateforme de Netflix. D’autres pensaient au contraire qu’on aurait une suite à la série Jean Claude Van Johnson sortie en 2017.

Netflix a donc levé le voile sur ce mystère et a mis fin à toutes ces spéculations. Jean Claude Van Damme collabore effectivement sur un projet avec Netflix. Il s’agit d’une comédie d’action nommée « Le Dernier Mercenaire » qui débarquera prochainement sur la plateforme.

Des rires, de la baston et un bon casting, c’est ce que vous propose « Le Dernier Mercenaire » !

Ce film à venir de Jean Claude Van Damme dont le tournage a déjà commencé le 24 juillet dans la ville de Kiev sera réalisé par le grand David Charhon. Ce dernier a réalisé les films connus du grand public à savoir : De l’autre côté du périph (Avec Omar Sy et Laurent Lafitte) et Cyprien. Dans ce film, l’acteur belge jouera le rôle d’un ancien et énigmatique agent secret qui est de retour en France afin de sauver son fils qu’il n’a jamais vu. Ce dernier est pris pour cible par le gouvernement qui a pour but de l’arrêter, car il serait lié à des trafics d’armes et drogue suite à la bévue d’un fonctionnaire plutôt zélé et d’une opération mafieuse.

Par ailleurs, il faut noter que nous avons du beau monde au casting de ce film. Le fils de JCVD sera joué par l’acteur que nous avons déjà vu récemment dans la série « Validé », Samir Decazza. Le bureaucrate assez incompétent sera joué par l’acteur comédien Alban Ivanov. Il y aura également la grande Valérie Kapriskyn, la jolie Assa Sylla, le respecté Patrick Timsit, le très drôle Éric Judor et Miou-Miou. Le film sera produit par Forecast Pictures avec Apple Tree Production, Mony Films et Other Angle Pictures.

Le réalisateur David Charhon voudrait que ce film soit comme ou du moins ait l’esprit des anciens films d’actions de 80 et 90. Pour Jean Claude Van Damme, ce genre de film est une nouveauté. Étant donné qu’il est un grand fan de Jean Paul Belmondo, il aspire marcher sur les traces de ce dernier qui est un grand acteur qui s’est fait connaître grâce aux comédies d’action. De l’amour, de l’émotion, un bon scénario ainsi qu’une tonne d’humour seront au rendez-vous comme souvent avec cet acteur.

Jean Claude Van Damme, une carrière qui est sur le point de se relancer ?

Ce projet est une chance pour ce monument du cinéma belge qu’est Jean Claude Van Dame. En effet, l’acteur qui nous avait fait rêver avec des films comme « Double Impact », « Universal Soldier » ou encore « Chasse à l’homme » nous a aussi déçu avec des films comme « Double team », « Le Grand Tournoi » et bien d’autres.

Il est en effet capable du meilleur comme du pire. Même si ces derniers longs métrages sont plutôt une réussite, on en attend encore plus de lui. On espère donc que « Le Dernier Mercenaire » sera un franc succès qui en amènera d’autres. On reverra donc probablement Jean Claude Van Damme en 2021 sur Netlfix. Le rendez-vous est donc donné !