Jean Dujardin bientôt papa à nouveau ? La rumeur ne fait qu’enfler !

Alors que Jean Dujardin est déjà père de 3 bambins (dont un avec sa compagne actuelle Nathalie Péchalat), il va être papa, encore ! Ou du moins c’est ce que disent les rumeurs, car rien n’est encore officiel.

Une vie privée sous couvert d’anonymat

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat font partie de ces célébrités qui préfèrent rester très discrètes quant à leur vie privée. On ne sait finalement que très peu de chose sur le premier enfant, et la première photo “officielle” de la petite Jeanne, a été mis en ligne par les parents il y a peine quelques jours.

Sur ce cliché qui a déjà été partagé, liké et relayé des milliers de fois, on découvre un Jean Dujardin en costume de papa poule tenant la petite Jeanne dans ses bras. L’heureuse petite famille été allé féliciter Chantal Goya en loge, après son spectacle.

Jean, le sourire aux lèvres avait d’ailleurs commenté en légende de ce cliché :« Je ne sais pas qui était le plus heureux devant Chantal Goya ».

Et cette photo “masqué” est le seul cliché que l’on connaît de la petite Jeanne qui est né le 15 décembre 2015. Quand on vous disait que les parents été d’une discrétion à toute épreuve, ce n’était pas des salades.

Rien d’étonnant donc à ce que cette nouvelle grossesse ne soit encore qu’à l’état de rumeur.

Pourtant, les images ne trompent pas…

Monaco, entre rumeurs et retrouvailles

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat étaient tous deux invités à Monaco ce mardi 27 octobre afin d’assister au Gala des Sportel Awards. Et il est assez difficile de passer inaperçu lorsque l’on est un couple de stars de cette envergure.

Celle que l’on peut désormais appeler Mme la Présidente de la Fédération française des sports de glace était d’ailleurs ravie de son passage à Monaco, car pour elle, cela a été l’occasion de revoir l’un de ces vieux amis : Christophe Licata son partner in crime de Danse avec les Stars.

Le séduisant danseur en a même profité pour improviser un petit cours de salsa sur la croisette !

Pour l’occasion, la jeune maman et ex-patineuse professionnelle portait une robe coupe empire. Un vêtement ample, confortable, fluide, en d’autres termes, la robe idéale pour cacher d’éventuels premiers signes de grossesse et un petit baby bump !

Pourtant malgré ses choix stylistiques, les rumeurs sont allées de bon train et les plus fins observateurs et les fans de la première heure sont persuadés que quelque chose se cache sous cette robe un peu trop ample.

Pour le moment, le mystère reste entier, car si certains ont déjà questionné la jeune maman sur une possible nouvelle grossesse celle-ci est restée de marbre.

Mais cette rumeur de grossesse ne date pas d’hier, et le magazine Public avait d’ailleurs été le premier à annoncer la nouvelle il y a déjà 1 mois de ça, et que la femme de Jean Dujardin devait accoucher au début de l’année 2021.

Ces rumeurs n’ont cependant jamais été confirmées (ni démenties) par les principaux intéressés qui sont toujours très discrets concernant leur vie privée.

Affaire à suivre donc…