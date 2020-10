Jean Dujardin : l’acteur se déguise en Nicolas Sarkozy… Ses fans sont épatés par la ressemblance !

Les fans de l’acteur attendent avec impatience la sortie du film depuis qu’il a été annoncé. Ce fut certainement une agréable surprise de voir les premières images de cette œuvre sur les réseaux sociaux. Le tournage a bel et bien débuté le 7 octobre dernier. C’est via son compte Instagram que l’acteur Jean Dujardin s’est montré dans la peau de Nicolas Sarkozy ! Un rôle qui lui va à merveille puisque ses fans et ses amis n’ont pas hésité à valider le cliché. Il était en compagnie de Grégory Gadebois. Le film nous réserve certainement d’incroyables surprises puisque ce dernier incarne François Hollande ! Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un film très attendu

L’apparition de ces deux personnages dans un même film a certainement de quoi susciter l’intérêt des uns et des autres. La publication de cette photo sur Instagram a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Pour donner plus d’impact à l’image, l’acteur a inscrit une petite légende toute simple, mais pleine de sens : « Il était une fois, François et Nicolas… ».

L’image était marquée de la signature du photographe Christophe Brachet. On y voyait clairement l’acteur, vêtu d’une chemise blanche avec une chaîne autour du cou. Jean Dujardin était dans une pose très similaire à celle qu’on connaît à l’ancien président français (2007 – 2012) Nicolas Sarkozy. Il était en pleine discussion avec Grégory Gadebois, celui qui joue le rôle du successeur de Nicolas Sarkozy.

Sur la photo, Grégory Gadebois était méconnaissable. On aurait vraiment dit que c’était l’ex-Président François Hollande. Ce dernier a été le locataire de l’Élysée de 2012 à 2017. Il était vêtu d’un costume sombre et de ses éternelles lunettes qui caractérisent si bien la personne de François Hollande. Les deux ‘’anciens présidents’’ discutaient en partageant un verre. À l’affiche du film, on voit également d’autres personnages bien connus du monde du cinéma comme Jean-Charles Clichet, Doria Tillier, Pascal Arbillot, Pierre Lottin et Jean-Michel Lahmi.

Anne Fontaine se prononce sur son film

On se souvient encore de Police, le dernier film d’Anne Fontaine. Ce film a connu un véritable succès et est toujours en salle. Avec ce nouveau projet qu’elle a mis en place, sa carrière de cinéaste prend un nouveau tournant puisque Présidents est en train de conquérir le cœur des fans !

Le film n’est pas encore sorti et les amateurs de comédie attendent déjà impatiemment. Anne Fontaine explique qu’il s’agit d’une comédie de pouvoir et qui se penche sur la difficulté de ne plus être aux commandes. Elle décrit son film comme la rencontre de deux adversaires politiques qui vont vivre une aventure bien particulière et affirme qu’elle trouvait cela très drôle.

Largement apprécié par les fans et les amis

En partageant la fameuse photo, Jean Dujardin a fait réagir certains de ses célèbres amis. Parmi ceux-ci, il y a Pierre Niney, Gilles Lellouche, Elsa Zylberstein ou encore Alex Lutz qui ont tous apprécié le rôle du mari de Nathalie Péchalat. Les fans aussi ont accompagné ces réactions positives de plusieurs commentaires admiratifs.

Si beaucoup ont apprécié le film, il n’en demeure pas moins que certaines personnes ont trouvé à redire. Elles en ont profité pour affirmer que Jean Dujardin était trop grand pour incarner Nicolas Sarkozy, en se moquant de ce dernier au passage. Un autre affirme même qu’il aurait préféré l’acteur Christian Clavier dans ce rôle.